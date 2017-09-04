Качество изъятой партии лидокоина не имело нареканий, заявил изготовитель

САМАРА, 4 сен — РИА Новости. Качество партии лидокоина, изъятой из продажи после смерти ребенка в Самарской области и мужчины в Крыму, соответствовало требованиям, сообщили РИА Новости в компании "Озон", которая производит препарат.

"Компанией "Озон" параллельно с проводимой Росздравнадзором экспертизой также был проведен повторный анализ качества серии 020117 лекарственного препарата "Лидокаин"… Результаты анализа полностью подтверждают соответствие показателей качества лекарственного препарата требованиям Фармокопейной статьи (документ, содержащий перечень показателей качества и методов контроля качества лекарственного средства для медицинского применения, — ред.)", — сообщили на предприятии.

В компании отметили, что изъятый препарат был отправлен на экспертизу в Казанский филиал ФГБУ ИМЦЭУАОСМП Росздравнадзора. По информации производителя, экспертиза также показала, что изъятая партия соответствует требованиям.

Как сообщили в ООО "Озон", препарат "Лидокоин" несмотря на то, что является популярным анестетиком, имеет ряд побочных эффектов, одним из которых является анафилактический шок с возможным смертельным исходом. По мнению представителей компании, смертельный исход в случае применения этого препарата чаще всего наступает по вине медицинских работников.

В четверг пресс-служба Росздравнадзора сообщила РИА Новости, что ведомство приостановило реализацию серии лидокаина производства компании "Озон", после применения которого от анафилактического шока скончались два человека — в Крыму и в Самарской области. Лидокаин — местный анестетик и сердечный депрессант, применяемый в качестве антиаритмического средства.