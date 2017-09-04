В Калининградской области началась реставрация замка Бранденбург XIII века

КАЛИНИНГРАД, 4 сен — РИА Новости. Реставрация объекта культурного наследия, который находился под угрозой исчезновения, замка XIII века Бранденбург началась в поселке Ушаково Калининградской области, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"По заказу северо-западной дирекции министерства культуры РФ в поселке Ушаково Калининградской области началась реставрация объекта культурного наследия, который находился под угрозой исчезновения. В региональной службе госохраны объектов культурного наследия подтвердили, что подрядчикам выдано разрешение на проведение работ", — говорится в сообщении.

Замок Бранденбург был построен в 1266 году на берегу нынешнего Калининградского залива сначала как орденское деревянно-земляное укрепление, затем было перестроено в камне. Сооружение считалось одним из важнейших замков Тевтонского ордена, его неоднократно разрушали, сжигали, затем восстанавливали. До наших дней сохранились лишь руины площадью более 3 тысяч квадратных метров, которые в 2007 году получили статус объекта культурного наследия регионального значения.

Как сообщили в пресс-службе правительства, в 2012-2013 годах были выполнены научные исследования строения, общее состояние руин памятника оборонного зодчества специалисты оценили как аварийное. Кирпичную кладку стен предстоит отреставрировать до конца 2017 года.