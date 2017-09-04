Пучков назвал развитие горноспасательной службы одним из приоритетов МЧС

НОВОКУЗНЕЦК, 4 сен – РИА Новости. Развитие горноспасательной службы является одним из приоритетов МЧС России, заявил глава министерства Владимир Пучков в ходе визита в Новокузнецкий военизированный горноспасательный отряд.
"Мы и дальше будем реализовывать все намеченные планы, которые в том числе касаются повышения уровня заработной платы и социальной защищенности сотрудников", — добавил Пучков.
Глава МЧС также возложил цветы к памятнику погибшим горноспасателям на территории отряда.
Новокузнецкий военизированный горноспасательный отряд — один из наиболее крупных в Кемеровской области. По данным МЧС, в его составе более 450 человек. Горноспасатели отряда принимали участие в ликвидации последствий одной из крупнейших аварий на шахте "Распадская" в 2010 году, где погибли 20 горноспасателей.