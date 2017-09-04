В Московском районе Петербурга откроют памятник бордюру и поребрику

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен — РИА Новости. Скульптурную композицию "Поребрик и бордюр" откроют 5 сентября в Московском районе Санкт-Петербурга, сообщает администрация района.

Отмечается, что композиции "Поребрик и бордюр" является своеобразным символом дружбы Петербурга и Москвы. Автор композиции — заслуженный художник РФ, архитектор Вячеслав Бухаев.

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"Декоративная композиция символизирует "Московский бордюр" и "Петербургский поребрик", которые сливаются воедино. Украшениями поребрика и бордюра служат две веселые рожицы — "смайлики", которые передают ощущение доброго и веселого настроения", — отмечается в сообщении.

В церемонии открытия планируется участие автора композиции, членов правительства Санкт-Петербурга, руководителей администрации Московского района и профильных комитетов.

Композиция "Поребрик и бордюр" установлена в рамках плана подготовки к 100-летию Московского района.