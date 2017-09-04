РИА Новости стало лидером по цитируемости в соцсетях

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Информационное агентство РИА Новости и RT на русском в августе возглавили рейтинг топ-100 цитируемости русскоязычных медиаресурсов в социальных медиа, свидетельствуют данные аналитического центра Brand Analytics.

Рейтинг Топ-100 выступает для медиаиндустрии в качестве аудируемого рейтинга цитируемости медиаресурсов, объединивший рейтинги СМИ, блогов и популярных ресурсов. Он призван показать, кто реально формирует общее информационное поле социума, отмечают в Brand Analytics. Кроме того, индекс цитируемости, используемый также в системе Brand Analytics, и является показателем виральности источника в социальных медиа, а доля – вкладом каждого из ресурсов.

Так, согласно исследованию, индекс цитируемости РИА Новости (сайт ria.ru) в социальных медиа (число ссылок на медиаресурс в соцмедиа за месяц) в августе составил 338,45 тысячи с долей 5,8%. Индекс цитируемости RT на русском (russian.rt.com) – 237,19 тысячи с долей 4,1%. Они занимают, соответственно, первое и второе места рейтинга Топ-100.

Также в тройку лидеров вошли Яндекс.Новости (news.yandex.ru) с индексом 222,85 тысячи и долей 3,8%.

В Топ-100 среди прочих вошли Лента.ру, Life, "Комсомольская правда", РБК, Эхо Москвы и другие.

Исследование строится на аудированных данных: на подтвержденных ссылках из всех популярных русскоязычных соцсетей и источников, очищенных от автоматических аккаунтов (ботов). В исследовании не используются счетчики соцсетей под материалами, поскольку подобный метод не позволяет верифицировать данные, не выявляет автоматических накруток счетчиков, и не отсекает ссылки из нерусскоязычного сегмента соцмедиа.

Для расчета рейтинга было обработано более 1,5 миллиарда сообщений, опубликованных за месяц в социальных медиа. В сообщениях пользователями были использованы более 1,4 миллиарда ссылок на внешние ресурсы, в том числе 449,59 миллиона "коротких ссылок" (типа t.co, fb.me, goo.gl и других).

Источниками данных для анализа сообщений выступили популярные социальные сети и сервисы: ВКонтакте, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, G+, Мой Мир, а также блоги, форумы, новостные статьи и комментарии к ним, тематические сайты и группы обсуждений.

Аналитический центр Brand Analytics – крупнейшая исследовательская структура, специализирующаяся на глобальном мониторинге и аналитике социальных коммуникаций в России и за рубежом. Для исследований информационного поля и прогнозирования событий используется уникальная система мирового уровня, которая в режиме реального времени проводит сбор и анализ публичных сообщений социальных медиа. На сегодняшний день поток обрабатываемых документов составляет более 50 миллионов сообщений в сутки, а накопленный с 2013 года архив — более 55 миллиардов документов.