Минтруд сообщил о снижении числа официальных безработных за неделю на 0,6%

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Численность официально зарегистрированных безработных граждан за неделю снизилась на 0,6%, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

"С 23 по 30 августа 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, уменьшилась на 0,6% и составила 775 290 человек. Годом ранее этот показатель составлял 913 550 человек", — заявили в пресс-службе.

По данным Минтруда, за неделю снижение численности безработных граждан произошло в 71 регионе. Наибольшее снижение наблюдалось в Кабардино-Балкарской, Удмуртской, Чувашской республиках и республиках Тыва и Алтай, Магаданской, Воронежской, Липецкой, Астраханской областях, Севастополе.

В 12 регионах отмечен рост численности безработных граждан. Наибольшее увеличение численности безработных граждан произошло в Мурманской, Омской и Иркутской областях, Ненецком автономном округе, Алтайском крае.

По данным ведомства, на 30 августа суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 140 638 человек.

На 1 августа 2017 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации составил 1% от численности экономически активного населения (на 1 августа 2016 года – 1,2%).

По состоянию на 30 августа 2017 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило более 1,6 миллиона единиц.