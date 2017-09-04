В Москве простились с гендиректором "Курортов Северного Кавказа" Горчевым

ПЯТИГОРСК, 4 сен — РИА Новости, Маргарита Савельева. В Москве простились с генеральным директором "Курортов Северного Кавказа" Олегом Горчевым, траурная церемония прошла на Троекуровском кладбище, сообщает компания.

Олег Горчев скончался в Москве 1 сентября на 41 году жизни. О его смерти сообщили в компании "Курорты Северного Кавказа". Источник в правоохранительных органах Москвы рассказал РИА Новости, что его смерть не носила криминального характера

"В воскресенье на Троекуровском кладбище в Москве состоялась траурная церемония прощания с генеральным директором, членом Совета директоров АО "Курорты Северного Кавказа" Олегом Сергеевичем Горчевым. На ней присутствовали его коллеги, родные и близкие люди, в чьих сердцах сохранится вечная память об этом замечательном человеке", — говорится в сообщении.

Министр РФ Лев Кузнецов, прощаясь с Горчевым, назвал его безвременную смерть большой трагедией для всех его родных и коллег. "Олег Сергеевич навсегда останется в нашей памяти добрым, порядочным, искренним человеком, профессионалом", — подчеркнул он.

Отмечается, что телеграмму с соболезнованиями направил и премьер РФ Дмитрий Медведев. Искренние соболезнования в связи с трагедией выразили глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов и еще многие коллеги и партнеры Олега Горчева, участвовавшие вместе с ним в развитии Северо-Кавказского туристического кластера.

"Этому проекту Олег Сергеевич посвятил последние шесть лет своей жизни, сначала в должности заместителя генерального директора по экономике и финансам, а с декабря 2014 года — на посту генерального директора компании", — добавили в компании.