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Общество

ОП проведет "нулевое чтение" проекта о выдворении иностранцев

15:0704.09.2017
01600
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкЗдание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фотоЗдание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Общественная палата (ОП) РФ намерена провести "нулевое чтение" законопроекта, предусматривающего выдворение иностранных граждан из России за "нежелательное поведение", поскольку Россия имеет право использовать все разумные механизмы для защиты суверенитета, в итоговом документе должны быть учтены все нюансы, заявила РИА Новости глава комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

Заседание Совета Федерации. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В Совете Федерации готовы поддержать закон о выдворении иностранцев

Как сообщает газета "Известия", Совет Федерации разрабатывает законопроект, предусматривающий выдворение иностранных граждан из России за "нежелательное поведение". Как рассказали изданию источники в парламентских кругах, под таким поведением подразумевается наносящая ущерб национальной безопасности деятельность.

"Думаю, что многие хорошо помнят несколько эпизодов, которые за последнее десятилетие произошли в той же Украине: как там организовывались, так называемые "оранжевые революции", Майдан. И сегодня многие эксперты говорят о том, что все эти ситуации искусственно "накачивались" различными политическими силами извне. Поэтому, конечно, мы обязаны использовать все разумные механизмы для защиты нашего суверенитета, чтобы не допустить подобных событий у нас в стране", — сказала Сутормина.

При этом она добавила, что такого рода инициативы должны проходить обсуждения на всех возможных уровнях, "чтобы авторы могли получить как можно больше экспертных оценок и в окончательном документе были учтены все нюансы". "Со своей стороны на базе нашей комиссии мы проведем "нулевые чтения" данного законопроекта и подготовим свое заключение, которое также будет передано в Госдуму и Совет Федерации", — отметила Сутормина.

СМИ сообщили об инициативе Совфеда выдворять иностранцев из страны за "нежелательное поведение". Нужна ли подобная мера?
Результаты

  • 44.0%

    Да, это необходимо для защиты национальных интересов

  • 8.7%

    Нет, "нежелательное поведение" - не повод выдворять из страны

  • 47.3%

    Иностранцев нужно выдворять из страны за любое правонарушение
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По ее словам, данная инициатива "не является каким-то новшеством", поскольку во многих западных странах существует подобная практика.

"Сегодня, как и любое сильное государство, мы испытываем воздействие от различных иностранных государств. Так, например, ряд общественных организаций и отдельных персон в нашей стране не скрывают, что получают финансовые средства из-за рубежа и многие из них занимаются политической деятельностью. Также мы видим, что сегодня идет целенаправленная работа со стороны различных недоброжелателей и злоумышленников с нашей молодежью в информационном пространстве, социальных сетях. В частности, активные действия в этой области предпринимают всевозможные радикальные организации, преступные элементы, намеренно создавая у наших детей ложные представления о действительности", — сказала она.

Член ОП РФ  также считает, что попытки разжигать межрелигиозную ненависть, призывы к террористической деятельности и к экстремизму, должны пресекаться. При этом общественница убеждена, что закон не должен коснуться тех россиян, кто высказывает свою политическую позицию в сети или на других площадках или в СМИ. Общественница также обещает следить за правоприменением закона в том случае, если он будет принят.

В свою очередь поддержку законопроекта выступил заместитель председателя Комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Максим Григорьев, отметив, что определенные страны поддерживали и поддерживают целый ряд организаций, которые разжигают межнациональную ненависть и вражду.

Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Госдуме прокомментировали законопроект о выдворении иностранцев

"Эта деятельность носит системный характер, и эти цели ставились и публично озвучивались еще во времена Советского союза – так, многие из межнациональных конфликтов были искусственно подогреты внешними силами", — сказал он РИА Новости.

Григорьев считает, что США и целый ряд европейских стран на протяжении практически всей истории современной, постсоветской, России "активно вмешивались и в ее избирательный процесс".

По его словам, в настоящее время существует хорошо известный Международный республиканский институт (институт Джона Маккейна), который занимается "финансированием про-американских политических сил в мире", еще более известен, по словам Григорьева, фонд NDI (Национальный фонд демократии или Национальный демократический институт по международным вопросам), который занимается "продвижением демократии" в различных странах, а также еще целый ряд подобных организаций, которые "практически напрямую оказывают финансовую и другую поддержку различным политическим силам, в том числе во время выборов".

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