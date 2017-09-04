Медведев сделал подключение к сетям объектов капстроительства прозрачнее

ГОРКИ, 4 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о подписании постановления, которое делает более прозрачной процедуру подключения объектов капитального строительства к инженерно-техническим сетям.

"Я говорил о том, что большое количество нареканий связано с правами потребителей, связанными с подключением к инженерно-техническим сетям, это касается и физических лиц, и компаний. В целом это важная тема, поскольку неразбериха в процедурах подключения, бюрократические проволочки могут привести действительно к нарушению сроков сдачи объектов, дополнительным финансовым затратам. Подчеркиваю, это касается и граждан, и юридических лиц", — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

"Я также подписал постановление, которое делает процедуру подключения к сетям более прозрачной. Касается этот документ расширения перечня сведений, которые обязаны размещать организации, эксплуатирующие инженерно-технические средства, в открытом доступе, в том числе в интернете. Надеюсь, это поможет снизить всякого рода проблемы, снять и снизить коррупционные риски, а также непреднамеренные ошибки в этой сфере", — добавил он.

По словам вице-премьера Дмитрия Козака, постановлением предусмотрены однотипные процедуры для различных инженерных сетей, что позволит существенно сократить сроки подключения.

Как отмечается на сайте правительства, документ обязывает организации, эксплуатирующие инженерно-технические сети, утверждать и размещать в открытом доступе, в том числе на своих сайтах, регламенты подключения (техприсоединения) объектов капстроительства. "Постановление направлено на повышение прозрачности и исключение возможных коррупционных действий…, снижение временных затрат, включая трудозатраты и издержки на делопроизводство, рисков и непреднамеренных ошибок при подключении объектов капитального строительства к инженерно-техническим сетям", — говорится в сообщении.

Медведев поручил и дальше продолжать контролировать присоединение к инженерным сетям, так как это очень чувствительный вопрос для бизнеса. "У меня просьба и дальше продолжать контролировать ситуацию, которая связана с присоединением к сетям, потому что где бы я ни встречался с представителями бизнеса, ну и вы, конечно, тоже, когда общаетесь, очень часто эти вопросы возникают, что порядок сложный, запутанный, дорогой и так далее. Так что нужно этим заниматься", — отметил премьер.