В Тюменской области восстановят 8 тысяч гектаров леса

ТЮМЕНЬ, 4 сен — РИА Новости. Лесовосстановительные работы в Тюменской области в этом году проведут на 8 тысячах гектаров, что на две тысячи гектаров больше, чем в 2016 году, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

Он отметил, что площадь погибших и поврежденных лесов с 2014 года снизилась на пять тысяч гектаров и на сегодняшний день составляет 10,9 тысячи гектаров.

"Положительная тенденция наблюдается за счет усиления противопожарных мер. В 95% случаев лесные пожары ликвидируются в первые сутки. На территории региона действует многоуровневая система мониторинга, в том числе используются видеонаблюдение и беспилотники, которые показали свою эффективность и в обнаружении незаконных вырубок леса", — сказал собеседник агентства.

По его словам, Тюменская область полностью обеспечивает себя качественным посадочным материалом для выполнения лесовосстановительных работ в рамках госзаказа. Ежегодно в лесах области высаживается в среднем по 18 миллионов сеянцев, выращиванием которых в регионе занимаются 27 питомников. Активное участие в акциях по посадке леса принимают не только специалисты, но и жители региона.

"Забота о лесе, для нас, живущих в Сибири, не пустые слова. Не навредить, а сохранить и приумножить — именно такому принципу мы должны следовать, чтобы передать леса будущему поколению. Вовлечение граждан в экологические проекты, их участие в создании и сохранении благоприятной окружающей среды напрямую влияют на благополучие региона и качество жизни тюменцев", — сказал глава региона Владимир Якушев.

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