ГОРКИ, 4 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что утвердил документ о бесплатном порядке проезда на общественном транспорте детей-сирот, обучающихся по очной форме.

"Я утвердил в соответствии со статьей 6 закона о дополнительных гарантиях прав сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, я имею в виду, правительство должно принимать специальный документ о порядке проезда на городском, пригородном и внутрирайонном транспорте в сельской местности. Это касается ситуации, когда дети обучаются по очной форме на основных образовательных программах обучения за счет средств различных бюджетов", — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

"Этот закон отсылает к компетенции правительства. Правительство определило порядок обеспечения указанных лиц бесплатным транспортом, теперь этот порядок становится более ясным, понятным. Во исполнение актов правительства подобные решения также должны приниматься на уровне руководства субъектов федерации. В ряде случаев они приняты, в ряде случаев — нет, на это нужно обратить внимание тех, кто за это отвечает", — пояснил смысл принятого документа премьер-министр.