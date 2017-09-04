Из сгоревших домов в Ростове-на-Дону временно расселили 53 семьи

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сен – РИА Новости. Власти расселили в гостиницах, маневренном фонде и арендованных квартирах 53 семьи после крупного пожара в Ростове-на-Дону, где огнем были повреждены почти 120 строений, остальные пострадавшие живут у родственников, сообщил на заседании оперативного штаба замгубернатора области Вадим Артёмов.

Сильный пожар возник днем 21 августа в частных домах в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Огнем повреждены почти 120 строений. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов обнаружено тело мужчины.

"На сегодняшний день 99 человек размещено в четырех гостиницах Ростова-на-Дону, 22 человека — в профилактории ДГТУ, 15 человек в маневренном фонде и 17 — в арендованных квартирах на благотворительной основе (погорельцы не платят арендную плату — ред.). Всего расселено 53 семьи (154 человека). Остальные пострадавшие проживают у родственников и знакомых", — сказал Артёмов.

Глава Ростова-на-Дону Виталий Кушнарёв сообщил, что на данный момент комиссия обследовала 107 адресов, в том числе 10 многоквартирных домов с 89 квартирами. Непригодными для проживания признаны 76 объектов, в том числе 53 квартиры.

"На сегодняшний день девять собственников приняли решение о восстановлении домов, 15 пострадавших объектов требуют дополнительной экспертизы, у девяти объектов отсутствует собственник, восемь объектов являются самозастроем", — сказал Кушнарёв.

Как сообщалось ранее, по факту пожара возбуждены два уголовных дела: по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества, а также о ненадлежащем исполнении обязанностей должностными лицами, которые были обязаны обеспечивать пожарную безопасность.

ГУМЧС по региону сообщило, что основной версией причины крупного пожара в Ростове-на-Дону считают "занесение постороннего источника зажигания".

В ГУМВД России по Ростовской области создана следственно-оперативная группа по расследованию причин пожара. Среди возможных версий следователями рассматриваются варианты "как техногенного характера, так и включающие человеческий фактор", в ходе расследования полицейскими установлены и допрошены риелторы, которые якобы приходили к жителям и пытались выкупить у них землю. Из риелторских компаний изъяты документы, которые будут внимательно изучены. Предварительно установлено место, которое стало очагом возгорания, где находятся заброшенные постройки.