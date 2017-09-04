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Общество

Тетя трехлетнего мальчика рассказала, как возвращала племянника из Ирака

Сюжет:
Возвращение в Россию детей из Ирака (34)
14:3404.09.2017
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© РИА Новости / Рафаэль ДаминовПерейти в фотобанкДети играют на сожженных автомобилях в Мосуле. Архивное фотоДети играют на сожженных автомобилях в Мосуле. Архивное фото
© РИА Новости / Рафаэль Даминов
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МАХАЧКАЛА, 4 сен – РИА Новости. Уже два спецрейса прибыли из Ирака в город Грозный с детьми, возвращенными из зоны боевых действий на Ближнем Востоке. В их числе и трехлетний Али из Дагестана. Тетя Али Хадижат Магомедова рассказала РИА Новости о том, что пережила семья Али и он сам, а также как начинается его мирная жизнь после возвращения в Дагестан.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова перед началом брифинга в Москве. 31 августа 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Побег в Ирак

Хадижат Магомедова поведала, что ее сестра с мужем долгое время скитались по квартирам. "Они жили в Дербенте, Кизляре, у мамы в Хасавюрте. Сказать по правде, ее муж находился на учете у правоохранительных органов. Нигде его не оставляли, вызывали на допросы. Им это все надоело, и они решили уехать в Ростов и жить там. Но и там им покоя не было", – вспомнила она ситуацию двухлетней давности.

В конце концов семья Артура и Патимат Магомедовых уехала из России в Ирак, на территорию, контролируемую террористической организацией ИГ (запрещена в России). Вместе с собой они забрали двух детей – Хузайса и Али. Еще один ребенок, Юсуф, родился в 2016 году уже там.

"Нам они сказали, что уедут в Москву, и лишь позднее через участкового мы узнали, что они уехали в Астрахань, а оттуда самолетом до Стамбула. Мы были в шоке, а мама вообще истерику подняла. Мы просили их вернуться обратно. Еще через неделю они потерялись на два месяца, и тогда я поняла, что они уехали в Ирак", — сказала она.

Жены следуют за мужьями

Хадижат отметила, что после переезда в Ирак сестра очень редко выходила на связь, а ее мужу и вовсе запрещали разговаривать с родственниками.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Они знали, что мы не отпустим ни ее, ни детей, поэтому уехали тайно. Естественно, после этого они на связь начали выходить редко. Сестра присылала фотографии и опять исчезала. Ее мужу вообще запрещали разговаривать с нами. Первое время в Мосуле было спокойно, жили вроде хорошо. Потом сестра пропала совсем. Спустя полгода она вновь объявилась и рассказала, что мужа уже нет в живых, и она осталась одна" — говорит Хадижат.

Она рассказала, что родственники очень долго уговаривали Патимат вернуться обратно. "Мы просили ее выбраться оттуда, хотели самостоятельно добраться вместе с мамой до границы Турции и Ирака и уже оттуда забрать ее как-нибудь. Но сестра рассказала, что у нее нет документов, так как по приезду в Ирак муж все сжег. Не было документов и на детей. Она пыталась вернуться, просто ждала момента, когда все утихнет. Женщины никогда не бывают виноваты. Они лишь следуют за своими мужьями. Только мужчина несет вину за то, что они туда попали", – сказала тетя Али.

"Документов нет и выхода нет. Может быть, все еще уладится", – говорила Патимат своей сестре. Затем Патимат переселили в специальное место, где находятся вдовы боевиков. После этого ее семья потеряла с ней связь полностью.

Возвращение Али

Известие о кончине Артура очень сильно подкосило здоровье его матери. "Мама Артура узнала, что ее сына больше нет. Поехав к ней выразить соболезнование, я эту женщину не узнала. Она согнулась, постарела за один день лет на десять. Она потом нам говорила: "Хотя бы одним словом они намекнули, что собираются уехать, что это наша последняя встреча, я бы его привязала, не отпустила бы", — сказала Хадижат.

Кадр из видео телеканала RT
© RT
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Вначале мальчика Али опознала родственница, которая живет в другом регионе. Она увидела его по телевизору и сразу же перезвонила бабушке. "Это же ваш, это же Артура ребенок! Они похожи, как две капли воды. Хоть я этого ребенка не видела, но он копия Артура", – рассказала родственница поле того, как увидела сюжет на ТВ.

Когда Хадижат узнала, где находится ее племянник, она наняла адвоката, обивала пороги иракского посольства, но чудо пришло, откуда не ждали. После того, как она написала на страницу главы Чечни Рамзана Кадырова в соцсети Instagram, с ней сразу же связались.

"Я нанимала адвоката, отправляла документы в посольство. На второй день я позвонила сама в посольство, так как после просмотра видео мне хотелось побыстрее его вернуть. Там мне сказали: "Зачем они поехали туда. Знаете ли вы, сколько иракских людей там умерло". Я им ответила, что лишь хочу вернуть своего племянника. В ответ они положили трубку. И я поняла, что так я буду возвращать своего племянника очень долго. Затем я вышла на страницу Кадырова, и мне ответили", – вспоминает Хадижат.

По ее словам, сейчас процесс возврата детей начал осложняться. "Теперь весь мир интересуется этими детьми и создают препятствия. Теперь они всем стали нужны и всем есть до них дело", – отметила она.

По рассказам Хадижат, возвращенный ей мальчик Али сейчас чувствует себя хорошо, хотя после осмотра врачей у него обнаружили ангину, у ребенка наблюдалась общая слабость, повышенная температура, он был сильно напуган.

"Он все еще находится в сильном стрессовом состоянии. Сейчас лечим его. Он постепенно адаптируется, играет, сегодня даже разговаривал с детьми. Я его в первый день спросила: "Ты меня хоть узнал?", а он кивнул головой тогда. А потом через пару дней мне сам говорит: "А я тебя узнал, в телефоне мама показывала тебя". Я ему тоже показывала фотографии, которые мне присылала сестра. Он все помнит, рассказывает, где они были, узнает всех", – говорит Хадижат.

По мнению тети Али, мальчику потребуется довольно продолжительное время, чтобы полностью прийти в себя, привыкнуть к мирной жизни, где вокруг ничего не горит и никого не убивают.

"Сейчас он взрослых очень боится. А когда мы гуляем на улице и летит птица, он на них показывает и говорит, что это пуля летит. Я ему отвечаю, что это не пуля, это птицы, здесь пуль не бывает. Недалеко от моего дома железнодорожный переезд, там ездят электрички. Он показывает на них и спрашивает, что это. Я ему объясняю, что это электричка, там люди ездят. А он спрашивает, не взорвется ли она", — рассказывает Хадижат.

Коридор домой

Известие о создании коридора, по которому в Россию из Ирака смогут вернуться женщины и дети, очень обрадовало Хадижат, ведь это возможность для спасения ее сестры, которую так ждут дома.

Боевики террористической группировки Исламское государство* в Мосуле. Архивное фото
© AP Photo
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"Сейчас хотят сделать коридор, чтобы женщины и дети могли выйти из Ирака. Конечно, они (женщины) совершили необдуманный поступок, но они лишь следовали за своими мужьями. Многие хотят вернуться домой. Надеюсь, и сестра найдется, ведь как бы я своего племянника ни ласкала и ни любила, материнское дыхание ничем не заменить", – отметила она.

Хадижат после возвращения Али не собирается останавливаться, ведь еще не известна судьба двух других племянников.

"Я найду и других детей. Я написала заявления во все инстанции, собрала все документы, отправила их фотографии. Возможно, они найдутся в каких-то лагерях или приютах. Но пока нет никаких известий. Не дай Аллах, чтоб хоть кто-то попал в такую жизненную ситуацию, чтоб наши дети видели только радость и счастье. Чтобы никогда ни чьи дети не видели подобного", – пожелала Хадижат.

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