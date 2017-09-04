Медведев подписал стратегию госполитики в области защиты прав потребителей

ГОРКИ, 4 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал специальную стратегию государственной политики в области защиты прав потребителей.

"Я утвердил специальную стратегию государственной политики в области защиты прав потребителей. Это работа, напомню, у нас осуществляется на основе закона о защите прав потребителей. Закон этот старый, его принимали еще в 90-е годы, до этого закона действовали типовые правила еще в советское время, но за 25 лет его существования в него внесено более 230 поправок. Новые нормативные акты уже принимаются на правительственном уровне, особенно в финансовой сфере, телекоммуникаций, жилищно-коммунальном хозяйстве. Скажем прямо, все это порождает противоречивую правоприменительную практику, оставляет всякого рода лазейки для нарушений. В итоге люди просто сталкиваются с мошенничеством и с утратой имущества и с целым рядом иных правонарушений", — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

По его словам, стратегия призвана задать ориентиры для регулирования этой сферы. Большую роль здесь также играют различные гражданские инициативы, общество по защите прав потребителей, подчеркнул премьер.

"Первоочередное внимание в стратегии должно быть уделено таким важным для здоровья людей сферам как продукты, что всегда, конечно, (вызывает) самый широкий резонанс, медицинские услуги, фармацевтические товары, энергоснабжение, коммунальные услуги, туристические услуги — то, что, собственно, находится на острие такой деятельности, что вызывает наибольшее количество вопросов, нареканий, и по поводу чего люди чаще всего обращаются или за консультациями, или за судебной защитой", — отметил Медведев.

Все эти шаги будут подробно изложены в плане мероприятий, который должен подготовить Роспотребнадзор, рассказал глава правительства. "Я поручаю Роспотребнадзору совместно с другими федеральными ведомствами подготовить и в кратчайшее время представить этот план в правительство", — заключил премьер.