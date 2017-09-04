В Москве на международной книжной ярмарке откроют читальный зал

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Все желающие смогут ознакомиться с книжными новинками в специально оборудованном читальном зале, который впервые откроется на Московской международной книжной выставке-ярмарке, об этом на пресс-конференции в понедельник рассказал руководитель Генеральной дирекции международных книжных выставок и ярмарок Сергей Кайкин.
"На выставке впервые будет организован читальный зал. Мы специально совместно с Российской государственной библиотекой сделали такое пространство, где все новинки будут доступны посетителям, чтобы они могли взять, почитать и понять — покупать книгу сейчас или покупать ее позже", — сказал Кайкин.
Кроме того, в числе нововведений ярмарки — специально организованная площадка для автограф-сессий, которая расположится рядом с главной сценой. Здесь посетители смогут подписать произведения и пообщаться с писателями. Традиционно на ярмарку приедут такие писатели, как Людмила Улицкая, Андрей Рубанов, Эдвард Радзинский и многие другие яркие представители современных литературных процессов РФ.
Всего в ММКВЯ на этот раз примут участие более 600 издательств из России и стран мира. Гостям ярмарки предложат посетить более 700 мероприятий, в числе которых встречи с авторами, презентации ярких новинок сезона и книжные конкурсы.