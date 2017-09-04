В Москве на международной книжной ярмарке откроют читальный зал

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Все желающие смогут ознакомиться с книжными новинками в специально оборудованном читальном зале, который впервые откроется на Московской международной книжной выставке-ярмарке, об этом на пресс-конференции в понедельник рассказал руководитель Генеральной дирекции международных книжных выставок и ярмарок Сергей Кайкин.

Московская международная книжная выставка-ярмарка, которая откроется 6 сентября на ВДНХ, проходит в Москве с 1977 года, впервые она состоялась 40 лет назад. Нынешний фестиваль станет 30-м по счету, таким образом, самый масштабный книжный форум страны на этот раз отмечает двойной юбилей.

"На выставке впервые будет организован читальный зал. Мы специально совместно с Российской государственной библиотекой сделали такое пространство, где все новинки будут доступны посетителям, чтобы они могли взять, почитать и понять — покупать книгу сейчас или покупать ее позже", — сказал Кайкин.

Кроме того, в числе нововведений ярмарки — специально организованная площадка для автограф-сессий, которая расположится рядом с главной сценой. Здесь посетители смогут подписать произведения и пообщаться с писателями. Традиционно на ярмарку приедут такие писатели, как Людмила Улицкая, Андрей Рубанов, Эдвард Радзинский и многие другие яркие представители современных литературных процессов РФ.

Всего в ММКВЯ на этот раз примут участие более 600 издательств из России и стран мира. Гостям ярмарки предложат посетить более 700 мероприятий, в числе которых встречи с авторами, презентации ярких новинок сезона и книжные конкурсы.

Почетным гостем ММКВЯ станут Национальные литературы народов России. Представители народов приедут в Москву, чтобы познакомить жителей и гостей столицы с национальным колоритом. В рамках ярмарки состоится презентация Антологии детской литературы народов России, которая станет частью большого проекта. Первый том, Антология современной поэзии народов России, был презентована в апреле нынешнего года. Издание максимально обширно представляет уникальную поэзию регионов страны, включая произведения 229 поэтов, над переводами которых трудилось 142 переводчика. В новом томе собраны детские произведения авторов самых разных вероисповеданий и традиций, что позволит детям понять и принять многообразие окружающих их традиций. В данный момент идет работа над прозаической антологией, а в планах — антология драматургических произведений и публицистики.