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Общество

Приамурье представит на ВЭФ мед с пасеки на "дальневосточном гектаре"

Сюжет:
Восточный экономический форум-2017 (73)
14:0504.09.2017
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПодготовка к проведению Восточного экономического форума во ВладивостокеПодготовка к проведению Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 сен — РИА Новости. Амурская область представит на Восточном экономическом форуме (ВЭФ)-2017, который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября, мед с пасеки жителя Архаринского района, который оформил земельный участок по программе "дальневосточный гектар" для занятий пчеловодством в июне 2016 года, сразу после старта программы.

Корреспондент РИА Новости узнала историю "сладкого" успеха, которая, по замыслу властей региона, должна вдохновить других желающих получить бесплатную землю.

Медовый букет

Во время разговора с владельцем пасеки Александром Нехаевым в телефонной трубке слышно постоянное жужжание – пасечник сейчас практически не отходит от ульев.

Озеро в районе горного массива Вачкажец на Камчатке
© РИА Новости / Александр Пирагис
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"В конце июля пчелы собирают первый мед: липовый, потом идет цветочный, гречишный, сейчас осенний – серпуха", – рассказывает Нехаев о своем плотном графике, из-за которого он сам не поедет на форум во Владивосток.

Зато на ВЭФ отправятся более 100 банок со сладким продуктом, для меда с "дальневосточного гектара" придумали специальную упаковку – стеклянные 200-граммовые баночки по форме напоминают соты.

"Конечно, гордость есть, что мой продукт попробует множество людей. За вкус и качество не волнуюсь — букет у меда архаринского особенный, здесь тайга смешанная, липа соседствует с элеутерококком, амурским бархатом, плюс таежная малина и клен", — объясняет Нехаев. На вкус меда именно с этой пасеки влияет еще и то, что "дальневосточный гектар" Александра Николаевича граничит с Хинганским заповедником, то есть находится там, где не ведутся сельскохозяйственные работы и влияние человека на природу минимально.

"Такое соседство – это плюс, с одной стороны, а с другой, больше времени ушло на согласование именно этого участка, именно в этой зоне. В результате я третьим по счету получил свидетельство на землю в Амурской области, а так бы первым был", – вспоминает пчеловод.

30 лет сладкой жизни

Архаринский район в Приамурье в 2016 году стал пилотным, именно с него в регионе началась выдача участков по программе "дальневосточный гектар". Первые три как раз получили пчеловоды. Вообще "сладкая жизнь" у Нехаева началась 30 лет назад – с пяти ульев, взятых в аренду. Сейчас он владеет двумя стационарными пасеками, плюс кочевыми – в тайге, одну из них он организовал на дальневосточном гектаре. Результат – больше тонны меда за одно лето, это треть объема всего Архаринского района, который славится своими пасеками.

Грибы шиитаке. Архивное фото
© Fotolia / ais60
Грибной дальневосточный гектар. Приморец хочет выращивать шиитаке в лесу
Александр рассказывает, что "медовое дело" сначала было для него увлечением, по образованию он инженер, закончил Дальневосточный государственный университет.

"У мужа с детства любовь к меду, он из Белоруссии, до 10 лет там жил, потом по переселению они попали на Дальний Восток. И вот он был маленьким, и бабушка давала ему по ложке меда, не было других сладостей, и он запомнил", – дополняет рассказ супруга Марина Нехаева, которая вместе с ним занимается пасеками. Сейчас это семейный бизнес, к которому привлечен и сын Нехаевых. На лето нанимают еще троих-четверых помощников, в собственной столярной мастерской изготавливают ульи и рамки для них.

"У меня есть даже один улей с резной крышей, я называю его пчелиным храмом, в шутку, конечно, просто сделали, чтобы душа радовалась", – говорит Александр Николаевич.

Фермер Илья Семихатка. Архивное фото
© РИА Новости
Зачем фермеру с дипломом юриста "дальневосточный гектар"
Радости пчеловода омрачают медведи – в год звери воруют по пять-шесть ульев, снимают крышки, достают рамки и едят мед… вместе с пчелами. Есть сложности и посерьезнее — не до конца отработанный рынок сбыта.

"Люди конфеты больше любят, хотя в них пальмовое масло, а мед натуральный", – рассказала супруга пчеловода, а сам он добавляет: "Я согласен отдавать за 200-150 рублей за килограмм, хотя он должен стоить 400-500 рублей, а реально берут за 130 рублей".

Помочь ситуации, по мнению Нехаева, могут государственные закупки меда у пасечников. При этом пчеловод не жалуется на низкий спрос – продукцию он сбывает оптом и в розницу, часть реализует в Китай. И все 30 лет охотно пьет чай с медом сам.

"Вот сейчас серпуховый осенний вкусный. Я не жалею, что гектар оформил. Мы хорошо живем, кроме пасеки у нас еще бараны, козы, свиньи, но это все для собственных нужд, не на продажу, бройлеров вот в этом году не стали брать. С гектаром хороший проект. Это ведь наша земля, дают бесплатно, надо брать", – резюмирует пасечник и просит супругу принести дымарь, чтобы отпугивать пчел.

Кооператив пчеловодов и клубника на гектаре

Дальний Восток. Архивное фото
© Fotolia / Julia Mashkova
Сахалинец намерен создать грибную экоферму на "дальневосточном гектаре"
Согласно закону, вступившему в силу 1 июня 2016 года, россияне смогут один раз безвозмездно получить гектар земли в ДФО. Участок предоставляется на пять лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте, через пять лет при условии освоения земли ее можно будет арендовать или получить в собственность.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Амурской области, всего с начала действия закона в регионе от желающих получить гектар поступило 7 тысяч заявлений, 3,5 тысячи участков уже оформлено.

"Амурская область занимает второе место после Магаданской области по доле предоставленных земельных участков в безвозмездное пользование, в том числе 25 пчеловодов из Архаринского и Бурейского района благодаря программе узаконили свои пасеки, большинство выбранных участков используется как раз для пчеловодства, сельского хозяйства и строительства жилья", – рассказали РИА Новости в региональном правительстве.

Семь владельцев гектаров в Приамурье уже получили гранты на общую сумму 17,3 миллиона рублей для создания и развития на участках крестьянско-фермерских хозяйств.

Маяк на самой крайней точке южнокурильского мыса на берегу Тихого океана на острове Кунашир Большой Курильской гряды. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Бизнесмен из ДФО планирует построить на "дальневосточном гектаре" гостиницу
"Предполагается оказание помощи на приобретение техники и оборудования – до 90% от стоимости, но не более 2 миллионов рублей – для тех, кто получил землю и объединился в кооперативы. Уже рассматривается вопрос предоставления такой поддержки пчеловодам для приобретения оборудования для упаковки меда. Такая адресная помощь решит вопрос оснащения техникой, оборудованием и упростит сбыт продукции", – описали перспективы пчеловодов в региональном правительстве.

Вполне возможно, что на следующем ВЭФ Амурская область уже представит клубнику, собранную с "дальневосточного гектара": фермер из Свободненского района области выращивает ягоду на четырех гектарах – землю оформил на каждого члена семьи, на плантации высажено 13 тысяч кустов, а это около тонны ягоды за сезон.

Как можно использовать дальневосточный гектар
© РИА Новости, Инфографика
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Как можно использовать дальневосточный гектар
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