В первый учебный день на Уфу обрушился ливень с градом

УФА, 4 сен – РИА Новости, Рамиля Салихова. Сильный ливень с грозой, ветром и градом обрушился на Уфу, городские улицы затопило водой в "час пик", когда в первый учебный день горожане забирают детей из школы.

Ливень с ветром и градом начался в Уфе примерно в 15.00 по местному времени (13.00 мск). На улицах городах в это время образовались пробки из-за того, что многие участки оказались затопленными.

В социальных сетях горожане выкладывают видео и фотографии стихии, на которых видно, что автомобили с трудом передвигаются по улицам города из-за потоков воды на дороге.

Дождь с градом ⚡🌀 #Уфа #осень2017🍁 Публикация от Виолетта (@blondinkavioletta) Сен 4 2017 в 3:56 PDT

Скопления машин, особенно много около образовательных учреждений, откуда горожане пытаются из-за непогоды забрать своих детей после уроков. Из-за раскатов молний сигналят практически все припаркованные автомобили в центральной части города, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

В пресс-службе МЧС по Башкирии и городской администрации пока не сообщают о каких-либо чрезвычайных происшествиях в связи с непогодой.