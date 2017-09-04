В КБР инженеры установили мост, ликвидируя последствия схода селей

Дорога, пострадавшая от схода селя в Республике Кабардино-Балкария. 1 сентября 2017

Дорога, пострадавшая от схода селя в Республике Кабардино-Балкария. 1 сентября 2017

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Инженеры Южного военного округа (ЮВО) установили мост через реку Баксан, ликвидируя последствия схода селей в Кабардино-Балкарии, рассказал журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"Отряд ликвидации последствий и чрезвычайных ситуаций общей численностью около 20 человек с использованием тяжелого механизированного моста ТММ-3 и бронированного танкового мостоукладчика МТУ-20 навел 20-метровую переправу через реку Баксан между селами Верхний Баксан и Нейтрино", — сказал он.

Астафьев добавил, что мост позволит тяжелой инженерной технике добраться к федеральной дороге Прохладный — Азау для ликвидации последствий ЧС и восстановления полотна.

Сход селя со склона ущелья Адыл-Су произошел 1 сентября вблизи населенного пункта Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Сель повредил восемь участков федеральной автодороги А-158 Прохладный — Баксан — Эльбрус общей протяженностью более трех километров.