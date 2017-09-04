Врач объяснил рост числа долгожителей среди россиян

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Увеличение числа россиян, перешагнувших 100-летний рубеж, — это естественный процесс роста продолжительности жизни, считает специалист-геронтолог, академик РАН Владимир Шабалин.

Ранее " Известия " со ссылкой на данные Росстата сообщили, что с января 2016 по январь 2017 года количество долгожителей (100 лет и больше) в стране увеличилось на 923 человека и достигло 15704 человек. Большинство из них — женщины, живущие в городе.

"Мужчины живут меньше где-то на 10-12 лет, этот показатель меняется периодически", — подтвердил Шабалин.

По его мнению, рост числа столетних граждан также связан с естественными эволюционными процессами. В конце XIX века происходило увеличение населения, при том, что средняя продолжительность жизни была не очень велика. Сейчас же существует необходимость не в увеличении мирового населения, а в дальнейшем развитии человека. Именно поэтому рост числа людей старшего поколения является одним из аспектов эволюционного процесса.