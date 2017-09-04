В Москве в День города ограничат движение на нескольких улицах

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Движение в центре российской столицы ограничат из-за праздничных мероприятий по случаю Дня города, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

Так, в ночь на 6 сентября и до утра 12 сентября перекроют Малый Гнездниковский и Газетный переулки. С 8 по 11 сентября машины не смогут проехать по Тверской улице – от Тверского бульвара до Охотного ряда, по Охотному ряду, Театральному проезду – от улицы Большая Дмитровка до Петровки, Моховой – от Воздвиженки до Тверской и по Большому Николопесковскому переулку.

Кроме этого, 9 сентября с 13.00 до 22.30 и 10 сентября с 15.00 до 20.30 движение закроют на Волхонке – от Гоголевского бульвара до Всехсвятского проезда, также 9 сентября с 12.00 до 17.00 проезд для машин ограничат на участке Цветного бульвара и в воскресенье с 12.00 до 19.00 в переулке Чернышевского.

Для проведения в городе благотворительного велозаезда "ТеатрРалли" для автомобилей с 10.00 до 13.00 10 сентября перекроют Петровский, Сретенский, Рождественский и Страстной бульвары, участок на улице Петровка и Тургеневскую площадь.

Из-за выборов в органы государственной власти и местного самоуправления 10 сентября на весь день перекроют Большой Черкасский переулок – от Ильинки до Малого Черкасского переулка.