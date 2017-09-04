Эксперт: меры соцподдержки повлияли на рост числа долгожителей в России

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Рост числа людей старше 100 лет стал возможен благодаря развитию медицинских технологий и росту поддержки именно старшего поколения, сказал РИА Новости заведующий лабораторией методологии федеративных исследований ИнСАП РАНХиГС Дмитрий Рогозин.

Ранее "Известия" сообщили со ссылкой на данные Росстата, что с января 2016-го по январь 2017 года количество долгожителей (100 лет и больше) в стране увеличилось на 923 человека и достигло 15 704 человек (с 2014 по 2015 годы рост был на 600 человек). Большинство из долгожителей — женщины (12 тысяч) и почти все (9 тысяч) живут в городе.

"У нас действительно за последние годы интерес и поддержка старшего населения резко возросли. Поскольку у нас льготы выстроены таким образом, что львиная их доля приходится на старшие возрастные группы — то есть нужно понимать, что это люди, которые прошли войну или в тылу были, соответственно, у них у всех практически группы инвалидности — поэтому у них пенсия и совокупные доходы высокие, что позволяет им нанимать и сиделок нормальных, и питаться нормально", — сказал Рогозин.

Тот факт, что большинство долгожителей находится в городах, по его словам, неудивителен: именно в городах существуют возможности для получения необходимой медицинской и гериатрической помощи, и эти направления в них активно развиваются.

В то же время, по мнению Рогозина, говорить о каких-либо тенденциях достаточно сложно. "Речь идет о единицах, то есть их (долгожителей — ред.) настолько мало, что какой-либо незначительный фактор может привести к увеличению продолжительности (жизни)", — добавил он.