На ликвидацию последствий паводка в Приморье направят 300 миллионов рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 сен — РИА Новости. На ликвидацию последствий ЧС после обильных августовских дождей из бюджета Приморья направят дополнительно 300 миллионов рублей, информирует пресс-служба администрации края.

Как сообщалось, 7 и 8 августа в Приморье прошли проливные дожди, в результате которых оказались подтоплены семь муниципалитетов края – Надеждинский, Михайловский, Хасанский, Ханкайский, Октябрьский, Пограничный районы, а также Уссурийский городской округ. Для ликвидации чрезвычайной ситуации привлекалось почти четыре тысячи человек, около 300 единиц техники, более 60 плавсредств и средства авиации. Всего из краевого и федерального бюджетов на сегодняшний день выплачены более 650 миллионов рублей компенсаций за причиненный ущерб.

Поправки в региональный бюджет утвердили в понедельник на внеочередном заседании заксобрания края, законопроект инициировал губернатор Приморья Владимир Миклушевский.

"Резервный фонд администрации Приморья пополнен на 300 миллионов рублей — эти средства будут направлены в муниципалитеты, пострадавшие от обильных дождей в начале августа", — говорится в сообщении.

Со ссылкой на директора краевого департамента финансов Татьяну Казанцеву уточняется, что дополнительные средства нужны для того, "чтобы выплатить компенсации всем пострадавшим от стихии, а также ликвидировать последствия ЧС в муниципалитетах".

По словам директора департамента труда и социального развития Приморья Лилии Лаврентьевой, по поручению Миклушевского разрабатывается законопроект для приобретения жилья тем, чьи дома были полностью уничтожены стихией.

"В прошлом году после тайфуна "Лайонрок" был разработан аналогичный законопроект. Сейчас мы учли все недоработки и новый документ представим уже на ближайшей сессии законодательного собрания в сентябре", – цитирует Лаврентьеву пресс-служба, уточняя, что на данный момент, по оценке комиссии, 93 дома в Приморье признаны непригодными для проживания.