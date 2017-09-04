В Москве на Садовом кольце посадят фруктовые деревья

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Декоративные фруктовые деревья высадят вдоль Садового кольца в Москве, рассказала в интервью РИА Недвижимость партнер КБ "Стрелка", оператора программы "Моя улица" по разработке дизайн-проектов, Александра Сытникова.
"На Садовом кольце будет высажено большое количество декоративных фруктовых деревьев, потому что "садовое" подразумевает "сад". Это будут груши, рябины, яблони, перга и вишни", — сказала она.
Сытникова сообщила, что всего по программе "Моя улица" осенью в Москве высадят порядка 4,5 тысяч деревьев, в том числе липы, вязы, ольху и клены.
"Мы в этом году завершаем реконструкцию набережных внутри Садового кольца от Пречистенской набережной до Гончарной набережной. На всем этом участке будут высажены липы, но не непрерывной аллеей, так как кое-где мешают коммуникации", — отметила она.
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