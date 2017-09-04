В Москве на Садовом кольце посадят фруктовые деревья

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Декоративные фруктовые деревья высадят вдоль Садового кольца в Москве, рассказала в интервью РИА Недвижимость партнер КБ "Стрелка", оператора программы "Моя улица" по разработке дизайн-проектов, Александра Сытникова.

"На Садовом кольце будет высажено большое количество декоративных фруктовых деревьев, потому что "садовое" подразумевает "сад". Это будут груши, рябины, яблони, перга и вишни", — сказала она.

Сытникова сообщила, что всего по программе "Моя улица" осенью в Москве высадят порядка 4,5 тысяч деревьев, в том числе липы, вязы, ольху и клены.

"Мы в этом году завершаем реконструкцию набережных внутри Садового кольца от Пречистенской набережной до Гончарной набережной. На всем этом участке будут высажены липы, но не непрерывной аллеей, так как кое-где мешают коммуникации", — отметила она.

В начале 2015 года "Стрелка" выиграла контракт столичной мэрии стоимостью свыше 900 миллионов рублей на разработку методических документов для масштабной программы благоустройства "Моя улица", первоначально подразумевающую фактическую реконструкцию около 3,5 тысячи московских улиц. В рамках программы в 2015 году было благоустроено 47 улиц, в 2016 году — 59, в план благоустройства 2017 года вошли более 80 городских территорий.

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