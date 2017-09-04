Партнер "Стрелки" объяснила стоимость деревьев в центре Москвы

МОСКВА, 4 сен — РИА Недвижимость. Сажаемые в центре Москвы деревья-крупномеры — довольно дорогой элемент городской среды, их стоимость зависит от возраста и уровня подготовки к сложным городским условиям, рассказала в интервью РИА Недвижимость партнер КБ "Стрелка", оператора программы "Моя улица" по разработке дизайн-проектов, Александра Сытникова.

"Дерево — это довольно дорогой элемент городской среды. Пятилетняя липа будет стоить значительно дешевле, чем 15-летняя. На улицах города нужно высаживать перешколенные деревья, то есть которые вынимались и пересаживались каждые три года в течение долгих лет. Благодаря такой системе выращивания, у дерева сформировалась корневая система, и оно стало более жизнеспособным и жизнестойким. Отсюда формируется стоимость", — сказала Сытникова.

Она отметила, что если в центре Москвы посадить дерево, привезенное из леса, оно, скорее всего, погибнет в первые же месяцы.

В начале 2015 года "Стрелка" выиграла контракт столичной мэрии стоимостью свыше 900 миллионов рублей на разработку методических документов для масштабной программы благоустройства "Моя улица", первоначально подразумевающую фактическую реконструкцию около 3,5 тысячи московских улиц. В рамках программы в 2015 году было благоустроено 47 улиц, в 2016 году — 59, в план благоустройства 2017 года вошли более 80 городских территорий.