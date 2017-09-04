В КБР ликвидировали 300-метровый размыв на трассе после схода селя

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Дорожные службы в ночь на 4 сентября ликвидировали самый большой 300-метровый размыв на федеральной трассе А-158 Прохладный – Баксан – Эльбрус, сообщает пресс-служба Росавтодора.

Сход селя со склона ущелья Адыл-Су произошел 1 сентября вблизи населенного пункта Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Сель повредил восемь участков федеральной автодороги А-158 "Прохладный – Баксан – Эльбрус" общей протяженностью более трех километров.

"Всего было израсходовано более 6 тысяч кубометров фракции крупной скальной породы. Устранение размыва обеспечило подъезд техники к другим участкам автодороги, пострадавшим от схода селевых масс", — говорится в сообщении.

Две единицы дорожной техники на данный момент работают в русле Баксана, чтобы вернуть реку в старое русло. Для проведения этих работ был установлен понтонный мост.

"Благодаря устройству электроосвещения и, как следствие, производству работ в круглосуточном режиме, дорожным службам удалось ликвидировать большую часть размывов на федеральной автодороге. На данный момент для того, чтобы перейти к работам по восстановлению дорожного покрытия и возобновлению движения по трассе необходимо устранить еще три размыва", — говорится в сообщении.

На ликвидации последствий ЧС задействовано около 30 единиц техники и порядка 60 специалистов-дорожников.