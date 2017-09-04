В Совете Федерации готовы поддержать закон о выдворении иностранцев

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В комитете Совета Федерации по конституционному законодательству готовы поддержать концепцию законопроекта, позволяющего высылать иностранных граждан из РФ за "нежелательное" поведение, а к россиянам применять меры ответственности вплоть до уголовной; однако отмечают, что документ должен быть "юридически безупречным" и не содержать эмоций, заявил РИА Новости первый зампред комитета Алексей Александров.
"Концепцию такого законопроекта поддержать можно, однако текст документа должен быть безупречным с юридической точки зрения", — заявил Александров агентству.
"Вместе с тем необходимо, чтобы законопроект был написан грамотным правовым языком, не эмоциональным, и полностью соответствовал конституции", — подчеркнул сенатор.
Александров призвал "не торопиться" с написанием законопроекта и привлечь к этому процессу широкий круг профильных экспертов.