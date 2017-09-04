МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik дало старт очередной Школе молодого журналиста Sputnik, которая продлится до 7 сентября.

Сентябрьская сессия Школы ориентирована на молодых журналистов из стран СНГ, Балтии и Грузии. Среди участников — представители более чем 20 СМИ, в том числе из информационных агентств APA (Азербайджан), Казинформ (Казахстан), Медиамакс (Армения), Озодагон (Таджикистан), Uzbekistan Today (Узбекистан), Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики, Белтелерадиокомпании (Беларусь), Общественной телекомпании Армении и др.

В рамках мероприятий образовательного проекта участники познакомятся с работой современного мультимедийного информационного агентства, особенностями создания новостного контента для онлайн-СМИ, а также спецификой SMM-продвижения материалов. Отдельное внимание будет отведено практическим занятиям — на мастер-классах молодые журналисты под руководством опытных экспертов обсудят варианты решения различных задач, которые стоят перед современными медиа.

"В первую очередь мы рассчитываем, что Школа станет площадкой для профессионального диалога журналистов из стран ближнего зарубежья. Будет интересно и полезно не только рассказать о работе нашего агентства, но и узнать как работают наши коллеги", — подчеркнул заместитель Главного редактора международного информационного агентства и радио Sputnik Андрей Благодыренко.

Школа молодого журналиста Sputnik реализуется в рамках программы "Новое поколение" Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). С 2015 года более 100 молодых журналистов с разных концов мира стали участниками уникального проекта по международному обмену опытом в области медиа.

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