МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik дало старт очередной Школе молодого журналиста Sputnik, которая продлится до 7 сентября.
Сентябрьская сессия Школы ориентирована на молодых журналистов из стран СНГ, Балтии и Грузии. Среди участников — представители более чем 20 СМИ, в том числе из информационных агентств APA (Азербайджан), Казинформ (Казахстан), Медиамакс (Армения), Озодагон (Таджикистан), Uzbekistan Today (Узбекистан), Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики, Белтелерадиокомпании (Беларусь), Общественной телекомпании Армении и др.
"В первую очередь мы рассчитываем, что Школа станет площадкой для профессионального диалога журналистов из стран ближнего зарубежья. Будет интересно и полезно не только рассказать о работе нашего агентства, но и узнать как работают наши коллеги", — подчеркнул заместитель Главного редактора международного информационного агентства и радио Sputnik Андрей Благодыренко.
Школа молодого журналиста Sputnik реализуется в рамках программы "Новое поколение" Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). С 2015 года более 100 молодых журналистов с разных концов мира стали участниками уникального проекта по международному обмену опытом в области медиа.
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