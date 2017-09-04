Студенческие отряды завершили вахту на строительстве моста в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости, Виктор Лященко. Студенческие стройотряды завершили летнюю трудовую вахту на строительстве моста через Керченский пролив и автоподхода к нему со стороны Краснодарского края, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

В течение двух месяцев на стройке работали 90 студентов из разных городов России. За это время они научились выполнять широкий спектр работ.

Стройотряды были сформированы из учащихся четырех российских вузов: МГУ им. М. В. Ломоносова, Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I, Московского государственного университета путей сообщения Императора Николая II и филиала Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета в Сочи.

"Работодателю всегда важно знать, какой у него резерв кадровый, кого он может ожидать у себя на стройплощадке. После прошлогодней практики четыре теперь уже бывших студента были приняты и сейчас работают в организациях, задействованных на строительстве Крымского моста. Это очень важно, что ребята пообщались со строителями, прониклись духом стройки, потрогали все своими руками", — приводит инфоцентр слова начальника ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора Романа Новикова.

У студентов была шестидневная трудовая неделя с восьмичасовым рабочим днем, в субботу – сокращенный день. В свободное от работы время для них была организована культурно-спортивная программа: соревнования и турниры, экскурсии по Таманскому полуострову, посещение музеев и природных памятников, поездки на Черное и Азовское моря.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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