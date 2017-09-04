ВДНХ превратится в детский архитектурный городок в День города

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Главная выставка страны превратится в День города в детский городок, в котором юные москвичи смогут попробовать себя в роли инженеров, дизайнеров и строителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВДНХ в понедельник.

Москва в этом году 9 и 10 сентября отпразднует свой 870-летний юбилей, причем праздничные мероприятия по всей столице стартовали уже 1 сентября.

Все предстоящие выходные на ВДНХ будут работать 17 интерактивных площадок, где для ребят пройдут различные мастер-классы, лекции молодых архитекторов, показы мультфильмов и кино.

Главный арт-объект праздника расположится у фонтана "Дружба народов", при чем эта площадка будет напоминать собой настоящий детский городок с кварталами, площадью, зданиями разной высоты, а на входе всем детям будут вручать "паспорт" жителя и маршрутные карты с заданиями. Главным событием здесь станет строительство микрогорода – под руководством специалистов по заранее созданному плану все желающие будут создавать улицы, дома, пешеходные переходы и площади, а потом размещать их на миниатюрном "генплане".

Рядом с импровизированным городом раскинется интерактивный Музей истории архитектуры, где под открытым небом маленьких москвичей познакомят с наиболее яркими архитектурными сооружениями – пирамидой Древнего Египта, древнегреческим храмом, готическим собором и современными небоскребами, и поскольку все объекты будут интерактивными, дети смогут, к примеру, подняться на китайскую пагоду и раскачать в разные стороны знаменитую Пизанскую башню.

В кинолектории у детей будет возможность посмотреть тематические мультфильмы и фильмы о строительстве и архитектуре или послушать лекции от ведущих молодых архитекторов, дизайнеров и историков.

На одной из площадок юных посетителей научат изготавливать маски в форме городов и объемных картонных костюмов или покажут, как из цветного полиэтиленового шнура создать городские объекты — арки, купола, своды. В другой зоне установят действующую модель системы водоснабжения жилого дома и насосную станцию для того, чтобы дети сами попробовали подавать воду в прозрачные трубы.

В интерактивном театре гостям покажут спектакль, а затем здесь же состоится архитектурный карнавал, причем смастерить костюм для него все желающие смогут на месте.

На игровой площадке дети для самых смелых откроют тренировочный лагерь с квестом – необходимо пройти пять миссий, после чего каждый сможет получить звание "ниндзя".

В субботу на территории парка ремесел разместится ярмарка российских фантастических комиксов, здесь же можно будет найти настоящие советские игровые автоматы или поиграть в настольные игры.

В "Зеленом театре" в течение двух дней лучшие духовые оркестры будут исполнять классическую и современную музыку, джаз, фанк и соул. Перед павильоном "Рабочий и колхозница" откроют выставку ретро техники.