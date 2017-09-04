В московском метро ко Дню города появятся праздничные билеты

Автоматы по продаже проездных билетов в метро. Архивное фото

Автоматы по продаже проездных билетов в метро. Архивное фото

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Московский метрополитен специально к юбилейному Дню города выпустит праздничные билеты общим тиражом в 600 тысяч экземпляров, сообщает официальный портал мэра Москвы.

Проездные будут продаваться во всех кассах подземки.

"Ко Дню города будут выпущены тематические билеты "Единый" общим тиражом 600 тысяч экземпляров. Они поступят в кассы метрополитена в преддверии праздника, 6 сентября", — цитирует портал слова заммэра Москвы, руководителя департамента транспорта Максима Ликсутова.

Отмечается, что лицевую сторону билета украсит надпись "870 Москва", а оборотную — лозунг праздника "Город, где создается история".

В этом году Москва отметит свое 870-летие 9 и 10 сентября.