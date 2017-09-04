У двух крымских городов появятся новые европейские города-побратимы

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Феодосия и Евпатория подпишут протоколы об установлении побратимских связей с городами Австрии и Болгарии в начале ноября, пишет газета "Известия" со ссылкой на постоянного представителя Крыма при президенте РФ Георгия Мурадова.

"На ноябрьской конференции "Крым в международном контексте" планируется заключить соглашения об установлении побратимских связей между Евпаторией и Феодосией с двумя европейскими городами из Австрии и Болгарии", — сообщает газета.

Как рассказал Мурадов, называть эти города преждевременно из-за возможной реакции Киева. "Я бы не стал сейчас указывать названия этих городов. Киев тут же начнет оказывать сильное давление на европейских представителей с помощью подачи различных апелляций и заявлений в МИДы отдельных стран", — сказал он.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил изданию, что на конференции планируется провести переговоры о побратимских связях с представителями французской и итальянской делегаций. "Все это важная часть народной дипломатии, и чем больше таких связей, тем больше возможностей у общественности европейских стран узнать правду о ситуации в Крыму… увидеть своими собственными глазами, что нет никакой "аннексии" или "оккупации" Крыма, а есть свободный выбор свободных людей", — отметил он.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

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