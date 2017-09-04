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Общество

Маленькие трагедии "Гоголь-центра": как живет театр без Серебренникова

08:0004.09.2017
(обновлено: 08:02 04.09.2017)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкРежиссер Кирилл Серебренников на заседании Басманного суда в Москве. 23 августа 2017Режиссер Кирилл Серебренников на заседании Басманного суда в Москве. 23 августа 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости, Ирина Халецкая. Мосгорсуд 4 сентября рассмотрит законность решения о домашнем аресте Кирилла Серебренникова. Апелляцию подал его адвокат. Тем временем "Гоголь-центр" открыл новый сезон, как и было запланировано, 1 сентября, но без худрука.

Режиссер Кирилл Серебренников после заседания Басманного суда в Москве. 23 августа 2017
© РИА Новости / Александр Вильф
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Режиссер пока не может покидать свою квартиру на Пречистенке, пользоваться интернетом, мобильной связью, телефоном, отправлять и получать телеграммы, кроме исключительных случаев. Согласно законодательству, следователь может разрешить Серебренникову посещать место работы, но пока этого не произошло. Корреспондент РИА Новостей побывала в театре и узнала, как "Гоголь-центр" работает без Серебренникова.

День

Кажется, в театре все как всегда: вход открыт для всех желающих. В кафе "N" сидят посетители и актеры, которые между репетициями вышли попить кофе, из кухни слышится громогласное "Кто заказывал борщ?" Рядом уже функционируют книжный магазин "Гоголь books", дискуссионный клуб — все открылось вовремя и здесь как всегда ждут гостей.

Желающие купить билеты на премьеру, которая назначена на середину сентября, проходят к кассам, но разворачиваются ни с чем: все давно распродано.

© Фото : Ира ПолярнаяТеатр "Гоголь-центр"
© Фото : Ира Полярная
Театр "Гоголь-центр"

В фойе сидит начинающий актер по имени Гога и ждет, когда к нему кто-нибудь подойдет. "Мы общались с Кириллом Семеновичем в Facebook месяц назад, я напросился на репетиции "Маленьких трагедий". Он сказал, чтобы я приехал 1 сентября. Вот приехал, но не знаю, как быть дальше, к кому обращаться", — Гога нервно крутит в руках телефон.

Формально театр открывает сезон 2 февраля, в день создания "Гоголь-центра". Но с сентября всегда идут репетиции и показы. Вот и сейчас актерская труппа вернулась с каникул. В Малом зале уже шумно. В Большом — прогоняют музыкальное сопровождение, настраивают аппаратуру и устанавливают декорации к ближайшей премьере "Маленьких трагедий" в постановке Кирилла Серебренникова.

Режиссер Кирилл Серебренников на заседании Басманного суда в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Спектакль основан на четырех пьесах Пушкина: "Моцарт и Сальери", "Скупой рыцарь", "Каменный гость", "Пир во время чумы", а также "Сцене из "Фауста". Эпиграфом спектакля станет стихотворение "Пророк" — так, по задумкам режиссера, будет обозначена ключевая тема — боль и право художника ее причинять, право "жечь сердца" и превращать страдание в искусство, — гласит аннотация к спектаклю.

По словам актеров, Серебренников сделал большую часть "Маленьких трагедий" еще весной.

"Премьера состоится в заявленную дату, 15 сентября, и никак иначе. Спектакль практически готов, поэтому сейчас ребятам остается освежить в памяти свои монологи, отрепетировать их и быть готовыми", — рассказывает  один из сотрудников театра, который просит не называть его имени.

"У Серебренникова есть команда, которой он доверяет, — делится один из администраторов. — И сам он был постоянно на работе, не отсиживался в кабинете, поэтому его отсутствие сейчас ощущается. Но механизм работы здесь выстроен как часы".

© Фото : Ира ПолярнаяТеатр "Гоголь-центр"
© Фото : Ира Полярная
Театр "Гоголь-центр"

Официальные службы театра и актеры не хотят открыто общаться с прессой, сдержанны во мнениях, но в частных беседах размышляют: "Театр — это машина, которая будет работать, несмотря на экстренные ситуации. Поэтому нам самим нужно разогнаться, разобраться во всем и в стандартном режиме работать".

Вечер

Первого сентября сыграли "Митину любовь" по Бунину. Постановка появилась в афише "Гоголь-центра" давно, почти сразу после создания 2013-м, с тех пор традиционно открывает театр после каникул.

Режиссер Кирилл Серебренников, обвиняемый в организации крупного мошенничества, на заседании Басманного суда в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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"Все билеты раскупили еще в июне-июле, в этом нет ничего удивительного, никакого ажиотажа. Так всегда было, — говорит кассир театра. — Этот спектакль публикой всегда принимается с большим удовольствием. И нам начинать сезон приятно именно с таких постановок. И на следующий спектакль, 6 сентября, тоже осталось всего несколько билетов".

На первом спектакле — который проходит на сей раз без Серебренникова — аншлаг. Впрочем, здесь так почти всегда: у Гоголь-центра есть своя публика, и места в залах редко пустуют. Перед представлением слово взял драматург театра Валерий Печейкин. Продолжив традицию худрука, который часто говорил перед показом, Печейкин поблагодарил всех присутствовавших за то, что они "пришли в гости".

"У нас сейчас трудное время, и тем приятнее видеть вас всех. Театр продолжает заниматься своих главным делом — работать над спектаклями и представлять их зрителю", — сказал драматург.  

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