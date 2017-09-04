Дальневосточный бизнесмен мечтает накормить пиццей всю Россию и Азию

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Генеральный директор одного крупного владивостокского производителя пластиковых окон, дверей и жалюзи решил запустить свою сеть пиццерий. Корреспондент РИА Новости встретилась с Вячеславом Жеребятниковым, историком, который открыл свой оконный бизнес, потом стал поваром, а теперь хочет накормить своей пиццей не только Владивосток, но и страны АТР.

Однажды я работал на семи работах сразу и учился

Компания Вячеслава Жеребятникова уже 23 года производит и устанавливает пластиковые окна, двери и жалюзи. После окончания исторического факультета ДВГУ он даже не думал о собственном деле, так как дальнейшие планы связывал с наукой и преподаванием.

"В процессе обучения я уже занимался научной работой, специализировался на средневековой истории Японии, обсуждал на кафедре мою дипломную работу и возможность написания диссертации. Мне это нравилось. Но в тот момент, когда я заканчивал вуз, стал разваливаться Советский Союз. Это скорректировало планы. Научный руководитель сказал, что теперь с научной карьерой ничего не получится", — рассказывает Вячеслав.

Юриста-международника на тот момент в университетах не готовили, чтобы им стать, необходимо было юридическое образование и знание восточных языков.

"Я снова поступил в университет и целый курс учился на двух факультетах сразу — юридическом и восточном. Это было очень тяжело, но и очень интересно. Было время, когда параллельно с учебой, я работал одновременно на семи работах. Кем может работать выпускник, который, к тому же, еще и дважды студент? Плотник, дворник, уборщик, сторож.. В тот отрезок жизни постоянно хотелось спать", — вспоминает Вячеслав.

Однажды Вячеслав случайно встретил на улице одноклассника, который предложил пройти собеседование на вакансию в филиал южнокорейской компании. Там Вячеслав проработал год.

"Я думал, что работа временная, потому что уж очень любил учиться. Каждую субботу бегал в университет, брал задания, делал их по воскресеньям. Было сложно, так как в южнокорейских компаниях нет нормированного режима работы: ты не можешь уйти домой, пока руководство не уйдет, а оно может сидеть и до девяти. И половина субботы — рабочий день. В какой-то момент я понял, что ничего не успеваю, и перевелся на "заочный" юрфак, а с восточным факультетом пришлось расстаться", — рассказывает бизнесмен.Филиал корейской фирмы во Владивостоке со временем закрылся. А Вячеслав со своим знакомым совместно решили открыть торговую фирму.

"Потом знакомый куда-то подевался, а я в 1994 году открыл свою собственную компанию, которая сейчас известна в регионе под брендом "Отвёрткин". В это же время мне предложили преподавать в Владивостокском государственном университете экономики и сервиса. Я согласился", — сказал Вячеслав Жеребятников.

Он вспоминает, что тогда в вузах преподавателям платили крайне мало, поэтому Вячеслав сознательно приходил за зарплатой раз в год. Во ВГУЭСе он проработал три года, пока была возможность совмещать с деятельностью в своей компании. Встреч и поездок становилось все больше, а преподавание требует системы, поэтому от "учительства" пришлось отказаться.

"В душе я так и остался преподавателем и по-прежнему очень люблю учиться, сам часто посещаю разные курсы, семинары. А после очередного лекционного курса, я организовываю для сотрудников мини-курсы, рассказывая им самое интересное и важное", — отметил Вячеслав.

В 1997 году компания открыла собственный цех по производству окон и стеклопакетов, затем цех по изготовлению жалюзи и складных дверей, евроокон. Позже "Отвёрткин" освоит выпуск нестандартных по форме и размерам оконных конструкций. А еще компания выпускает одноименный журнал для малого бизнеса, в котором рассказывает об отверточных технологиях, которые позволяют начинающим предпринимателям открыть свой бизнес с минимальными издержками.

Решил устроиться пекарем

"Пару лет назад часть моей семьи уехала (по семейным обстоятельствам), и мне пришлось самому заниматься домашним хозяйством. Даже не предполагал, что мне так понравится готовить! Решил попробовать испечь настоящий бездрожжевой хлеб. Я знаю, что у многих не получается делать закваску, а у меня получилось. Потом последовали булочки, пряники, научился делать карамель, испек свой первый торт, затем еще один", — рассказывает предприниматель.

А в свой прошлогодний день рождения генеральный директор оконной компании решил устроиться пекарем, предупредил сотрудников о своем решении и ушел в отпуск на неделю.

"Я нашел пиццерию, где брали людей без опыта работы. Мне дали заполнить анкету — в ней оказалось много вопросов, на которые не знал, как отвечать. Где вы работали? Почему приняли решение устроиться к нам? Какой у вас стаж на предыдущем месте работы? Я написал всю правду: 22 года работаю директором компании, а теперь решил круто поменять свою жизнь. Они не перезвонили, я сам перезвонил.

Поскольку в пиццерии не хватало людей, там были рады даже повару без нужного опыта — в общем, меня взяли", — вспоминает приключение Вячеслав.

Неделю Вячеслав готовил пиццу, делал заготовки и мыл полы, потом администратор сообщил, что больше не нуждаются в его услугах — на этом "стажировка" бизнесмена в пищепроме закончилась.

Путешествия странствующего пиццайоло

"Под новый год мне приснился сон о том, что я должен написать книгу. Книгу о начинающем предпринимателе, который пытается с нуля организовать то, что он никогда в жизни не делал. Я понял, что для этого мне нужно выработать привычку писать сочинение ежедневно, даже если муза отказалась прилетать", — рассказывает предприниматель. Так пришла идея блога "Ни дня без пиццы".

Создать электронную страничку Вячеславу помог его старший сын. С 14 января каждый день, где бы Вячеслав Жеребятников ни находился, в блоге появляется новый пост о развитии нового проекта, про строительство сети, маркетинговые идеи, самообразование или просто путевые заметки. А главного героя зовут Странствующий Пиццайоло.

"Мы хотим наладить мосты с теми людьми, которых не знаем. Я придерживаюсь философии, что все встречи не случайны. Когда пройдет год и проект по книге завершится, блог продолжит свое существование, а я просто стану одним из его участников. Это уже будет не мой личный блог, а всей команды", — рассказал гендиректор.

Приморская пицца в КНР

История с работой в пиццерии показала, что необходимо открывать свой бизнес.

По словам предпринимателя, во Владивостоке существует дефицит площадей, поэтому сейчас снять помещение в нормальном месте очень-очень сложно. При создании проекта руководитель понял, что часть пиццерий можно открыть в своих собственных помещениях, а часть — в арендованных.

"Нашли удачную, отдельно стоящую пристройку к жилому дому. Вначале хотели арендовать, но хозяин предложил выкупить. Это было интересно, но пришлось подумать о кредите. Обратились в один из приморских банков, а там узнали о программе Фонда развития Дальнего Востока по поддержке развития малого и среднего предпринимательства. В общем, удачно получилось", — отметил бизнесмен.

Так как планируется строительство не одной пиццерии, а сразу сети, то руководство разработало несколько механизмов финансирования и софинансирования.

Проект поддержан Фондом развития Дальнего Востока в рамках программы "Доступный кредит для МСП". Уже более 370 дальневосточных проектов малого и среднего бизнеса общей стоимостью около 10 млрд рублей профинансированы Фондом развития Дальнего Востока и банками-партнерами, крупнейшими из которых являются Сбербанк и Банк ВТБ. Кредиты выдаются небольшим и средним компаниям как на пополнение оборотного капитала, так и на инвестиции — со сроком погашения до 10 лет и процентными ставками в 1,5 раза ниже рыночных. Программа является важным звеном в системе господдержки МСП. Она обеспечивает дальневосточных предпринимателей простым и понятным инструментом для реализации инвестиционных проектов. Благодаря активности этих людей развивается экономика Дальнего Востока.

"Что касается софинансирования, то мы уже объявили о возможности стать акционерами нашего проекта и инвесторами, но пока только друзьям и сотрудникам компании "Отвёрткин". В следующем году мы планируем сделать аналогичное предложение всему рынку, всем желающим — тогда нам уже будет, что показать", — подытожил Вячеслав.

Сейчас кухня пиццерии расположена в одном из офисов компании. В 2018 году компания планирует открыть свою сеть, но купить пиццу можно будет уже в конце сентября. В ближайшее время планируется открыть филиал приморской пиццерии даже в одном из приграничных китайских городов.

"В планах и мечтах — федеральная сеть и ближнее зарубежье. Когда мы с друзьями ездили в Хуньчунь и Суйфэньхэ, я машинально искал удачное место для пиццерии. Поймал себя на этой мысли и решил, что раз уж эта мысль появилась, то почему бы нам на втором году не попробовать стать международной компанией в качестве эксперимента", — сказал Вячеслав Жеребятников.