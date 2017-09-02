Российские дети и их матери, вывезенные из Ирака, прибыли в Москву

Во время встречи российских детей и женщин, возвращенных из Ирака, в аэропорту Грозного. 1 сентября 2017

Во время встречи российских детей и женщин, возвращенных из Ирака, в аэропорту Грозного. 1 сентября 2017

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Российские дети и их матери, вывезенные из Ирака, прилетели из Грозного в Москву, они прибыли в аэропорт "Внуково", сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

В пятницу вечером спецрейсом из иракского Эрбиля в Грозный были доставлены четыре женщины и восемь детей, спасенные из зоны боевых действий на Ближнем Востоке. Среди них три россиянки: одна уроженка Чечни с тремя детьми, жительницы Твери и Нижневартовска с двумя детьми. Четвертая женщина – гражданка Казахстана с тремя детьми.

"Пять детей, которые 1 сентября были вывезены с территории Ирака в Грозный, доставлены вместе с матерями в Москву. Второго сентября рейсовым самолётом из столицы Чеченской республики они прибыли в аэропорт "Внуково" в сопровождении уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Анны Кузнецовой. Двое детей и их мамы являются гражданами Российской Федерации, их родные города — Нижневартовск и Тверь. Ещё трое детей и их мать — граждане Казахстана, в аэропорту их встретили представители казахского посольства", — говорится в сообщении.

Кузнецова сообщила, что аппарат уполномоченного берёт на себя дальнейшее сопровождение российских детей: девочка из Нижневартовска пройдёт лечение в одной из столичных клиник, мальчик из Твери пройдёт обследование в реабилитационном центре.

"Затем будет решаться вопрос об оформлении недостающих документов и выезде в родные регионы. Уполномоченные по правам ребёнка в ХМАО и Тверской области на местах подготовят и проконтролируют оперативное оказание помощи: психологической, медицинской, юридической, при необходимости — социальной", — отмечает пресс-служба.

"У нас есть чёткое понимание круга проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня, и сложностей, с которыми можем столкнуться завтра. Методично, без суеты будем их решать, выстраивая отлаженную эффективную схему действий. Скажу сразу: понадобится оперативное взаимодействие целого ряда ведомств и служб. Но ради такой благой цели, уверена, объединятся все", — приводит пресс-служба слова Кузнецовой.

Ранее Кадыров выложил в Instagram видеоролик RT, снятый в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о русских детях, чьи родители примкнули к запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Кадыров выразил надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу. Позже он сообщил, что найдены родственники четырех российских детей. Поиски родственников сирот начались после репортажа телеканала Russia Today из приюта в Багдаде.

По данным аппарата уполномоченного по правам ребенка, в зоны боевых действий в странах Ближнего Востока было вывезено порядка 350 детей, преимущественно из Чечни и Дагестана.