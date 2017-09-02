МЦК в последний день лета перевезло рекордное число пассажиров

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в последний день лета Московским центральным кольцом воспользовались более 382 тысяч человек, на три тысячи больше, чем в мае.

"В последний день лета на МЦК побит очередной рекорд", — написал он в своем микроблоге в Twitter.

В последний день лета на #МЦК побит очередной рекорд. За день кольцо перевезло 382 тыс человек. Предыдущий рекорд был в мае- на 3 тыс меньше — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 2 сентября 2017 г.

​Движение по Московскому центральному кольцу запустили 10 сентября 2016 года. К 2025 году МЦК должно перевозить до 300 миллионов человек в год — это сопоставимо с перевозками на самых загруженных ветках московского метро.