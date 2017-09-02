Путин поддержал идею создания воинских мемориалов на месте тяжелых боев

НОВО-ОГАРЕВО, 2 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею создать воинские мемориалы в российских регионах, на территории которых шли ожесточенные бои во время Великой Отечественной войны, с идеей об увековечивании памяти павших выступил врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин на встрече с главой государства.

"Для нас очень важный момент — это места, где проходили тяжелейшие бои. Наши небольшие предприниматели, простые люди в районах помогают, за счет них, за счет скудных муниципальных средств мы постепенно приводим в порядок воинские захоронения", — рассказал Никитин.

Однако, по его словам, "сегодня чуть меньше миллиона человек в Новгородской области еще лежит в земле, то есть еще не найдены, не захоронены". "О чем бы я просил — в преддверии 75-летия Победы для таких регионов, как наш, посмотреть, может быть, какую-нибудь комплексную программу по созданию больших воинских мемориалов", — предложил он. Врио губернатора заверил, что Новгородская область готова участвовать в подобном проекте.

"Хорошо. Это нужно сделать. Проработаем вместе с Вами", — одобрил инициативу президент.