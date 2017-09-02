Минздрав намерен бороться с усилением устойчивости микробов к лекарствам

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Минздрав России внес в кабмин стратегию, которая призвана предупредить распространение устойчивости микробов к лечебным препаратам, сообщает ведомство.

"Минздрав России разработал и внес в правительство Российской Федерации Стратегию предупреждения распространения антимикробной резистентности в Российской Федерации на период до 2030 года", — говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, стратегия определяет задачи по сдерживанию биологической угрозы, связанной с распространением антимикробной резистентности. Стратегия направлена на предупреждение и ограничение распространения устойчивости микроорганизмов к противомикробным (в том числе противовирусным, противогрибковым и противопаразитарным) препаратам, а также устойчивости микроорганизмов, включая вредные организмы растений, к иным противомикробным химическим и биологическим средствам, в том числе пестицидам.

Стратегия нацелена на повышение грамотности населения при использовании противомикробных препаратов, объяснение возможности их адекватной замены и недопустимости самолечения. Меры должны повысить эффективность лечения микробных заболеваний человека, животных и растений, снизить тяжесть и длительность течения заболеваний, уменьшить смертность. Предполагается, что вырастет уровень подготовки специалистов. Будут установлены базовые показатели, характеризующие степень распространенности устойчивости микробов к лечебным препаратам.

В разработке стратегии участвовали министерства сельского хозяйства, промышленности и торговли, финансов, экономического развития, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, ФАНО и РАН.

"Сформирован план мероприятий по ее (стратегии) реализации, предусматривающий нормативно-правовое регулирование отношений в области предупреждения распространения антимикробной резистентности в Российской Федерации, осуществление мер, исключающих бесконтрольное применение противомикробных лекарственных препаратов, а также обеспечение отдельных мероприятий по предупреждению распространения антимикробной резистентности, в том числе программно­-целевым методом", — отметили в Минздраве.