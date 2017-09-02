Минздрав придумает, как помогать детям, чьи родители не дают их лечить

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Минздрав РФ подумает, как упростить принятие решений, касающихся здоровья детей, чьи родители отказываются их лечить, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Ранее сообщалось, что следственные органы в Петербурге проводят доследственную проверку по факту смерти в детской больнице 10-летней ВИЧ-инфицированной. По данным СМИ, родители ребенка отказывались давать ему антиретровирусную терапию из религиозных соображений. Некоторые издания также утверждают, что отец девочки — православный священник.

"Есть статья в 323 законе… где написано, что в том случае, если родители препятствуют в ущерб здоровью и жизни ребенка оказанию медицинской помощи, то эта помощь может быть все равно оказана. Конечно, можно это делать через суд, но иногда это очень длинный путь, а решать в некоторых случаях надо очень быстро", — сказала министр журналистам.

"Поэтому мы сейчас с нашим правовым департаментом еще раз рассматриваем этот вопрос… (дети) не дееспособны, но тем не менее, они должны иметь степени защиты, в том числе от недобросовестных близких… Мы сейчас подумаем, как упростить максимально принятие таких решений", — добавила Скворцова.