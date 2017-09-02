Моряки Росгвардии охраняют акваторию бухты Аякс острова Русский на ВЭФ

Истребитель Су-35C во время тренировочного полета над бухтой Аякс во Владивостоке

Истребитель Су-35C во время тренировочного полета над бухтой Аякс во Владивостоке

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Моряки Росгвардии обеспечивают охрану акватории бухты Аякс острова Русский во Владивостоке, где пройдет III Восточный экономический форум, сообщает пресс-служба ведомства.

"Военнослужащие 1-го морского отряда Восточного округа войск национальной гвардии РФ (г. Хабаровск) обеспечивают охрану акватории бухты Аякс острова Русский, где пройдет III Восточный экономический форум", — говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие уже обследовали более 200 тысяч квадратных метров водной акватории, осмотрели 12 тысяч квадратных метров грунта дна акватории бухты Аякс, проверили 12 стратегически важных объектов, выполнили более 100 водолазных спусков.

Согласно сообщению, водолазы укомплектованы вооружением для подводной стрельбы, гидрокостюмами, гидролокаторами и другой спецтехникой.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября и соберет свыше 3,5 тысячи участников более чем из 50 стран.