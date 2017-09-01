Лучшие молодежные и ветеранские подворья Вологды получат награды 2 сентября

ВОЛОГДА, 1 сен — РИА Новости, Виктория Смирнова. Итоги областного конкурса "Вологодское подворье" подведут 2 сентября в Вологде на масштабной ярмарке-выставке подворий региона, сообщил РИА Новости накануне заместитель губернатора области Евгений Богомазов.

Конкурс проводится с 30 мая по 2 сентября. Он направлен на повышение интереса общества к сельскому хозяйству и семейным ценностям, а также на мотивацию жителей области к переезду в сельскую местность с целью создания собственных подворий.

Праздничные мероприятия стартуют 2 сентября в 10.00. В программе — ярмарка сельскохозяйственной продукции, награждение победителей, выступления творческих коллективов, флешмоб "Попурри из русских народных песен в современной обработке", концерт лауреата международных конкурсов фолк-шоу группы "Ярмарка".

"На площади Революции в Вологде участники конкурса "Вологодское подворье" продемонстрируют свои достижения в производстве сельскохозяйственной продукции, в ведении домашнего хозяйства, выращивании цветов. Гости праздника смогут не только оценить вкус и качество продукции подворий, но и увидеть, какие энергичные, с активной жизненной позицией люди живут на селе", — рассказал Богомазов.

По его словам лучшее молодежное и ветеранское подворья получат по 100 тысяч рублей. Денежная премия за второе место составит 75 тысяч рублей, за третье — 50 тысяч рублей. Кроме того, предусмотрены специальные номинации, победители которых получат по 20 тысяч рублей.

Традиционно состязание проходит по двум номинациям — "Молодежное подворье" и "Ветеранское подворье". В первой оцениваются личные подворья молодых семей (участники не старше 35 лет), во второй — опытных тружеников села, возраст которых не менее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.