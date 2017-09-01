Рязанский школьник хочет сделать Россию первой в освоении дальнего космоса

РЯЗАНЬ, 1 сен — РИА Новости. Одиннадцатиклассник из Рязани Дмитрий Денисов пообещал на Всероссийском открытом уроке Владимиру Путину приложить все усилия, чтобы Россия стала первой на пути освоения дальнего космоса, сообщает в пятницу правительство региона.

Старшеклассники Рязанской области стали участниками Всероссийского открытого урока профессиональной навигации, который прошел 1 сентября в рамках всероссийского форума "ПроеКТОриЯ". Первого сентября в режиме онлайн-трансляции всероссийский открытый урок профессиональной навигации провел Владимир Путин. В Рязанской области площадкой для проведения урока стала школа №3 Рязани.

В ходе урока старшеклассники из разных регионов РФ представляли проекты, с которыми хотели бы связать свою будущую профессию. Ученик 11 профильного технологического класса школы №3 Дмитрий Денисов рассказал о том, что выбрал проект по исследованию дальнего космоса.

"Ведь мы — рязанцы, и наши земляки — основоположник космонавтики К.Э. Циолковский, В.Ф. Уткин — один из создателей ракетных комплексов "Мир" и "Буран". Мы с детства читали книги про космические полеты, межгалактические путешествия. За этим проектом стоит будущее. Для этого нужны принципиально новые технологии. Я считаю, что изобретение космического ядерного двигателя сравнимо с ключом к тайнам Вселенной. Мы сделаем все, чтобы Россия стала первой на пути развития дальнего космоса", — сказал Дмитрий Денисов.

Путин отметил, что это очень интересное, перспективное направление работ и исследований. "Кажется, что это далеко от практического применения, но все, что кажется неприменимым на практике сегодня, рано или поздно становится предметом прикладной науки и техники, и работает на благо людей", — сказал глава государства.

Путин привел в пример конструктора Сергея Королева, который задумывался о защите от воздействия жесткой радиации при доставке людей на Марс. "Одна из идей Королева заключалась в том, чтобы космонавты летели к дальним планетам, окруженные водой. Вы понимаете, какого рода двигатели нужны, чтобы эту идею реализовать. То, о чем вы сказали — ядерный космический двигатель — с его помощью мы, может быть, будем способны сделать шаг к этой прекрасной мечте человечества. Я желаю вам успехов, это здорово", — сказал Путин.

Форум профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ", который продлится до 4 сентября, стартовал в Ярославле. В режиме интернет-трансляции к открытому уроку могут подключаться как аудитории школ, так и самостоятельно старшеклассники с домашнего компьютера или любого гаджета. Для школьников лекции и мастер-классы, посвященные технологиям и профессиям будущего, проводят руководители ведущих инновационных отечественных компаний. На связь выходят также космонавты с международной космической станции. Старшеклассники имеют возможность принять участие в онлайн-голосовании за проекты, с которыми хотели бы связать свою профессиональную траекторию.

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