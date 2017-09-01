В КСК Горчева назвали опытным руководителем, влюбленным в Северный Кавказ

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Скоропостижно скончавшийся генеральный директор компании "Курорты Северного Кавказа" (КСК) Олег Горчев был опытным руководителем, влюбленным в Северный Кавказ, сообщили в пресс-службе КСК.

Ранее компания "Курорты Северного Кавказа" сообщила о смерти гендиректора Олега Горчева. Источник в правоохранительных органах Москвы сообщил РИА Новости, что его смерть носит некриминальный характер, в пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт обнаружения тела мужчины в квартире жилого дома в 1-м Красногвардейском проезде, не уточнив его имени.

По информации КСК, Горчев скоропостижно скончался в Москве на 41 году жизни. Он начал свою трудовую деятельность еще в годы обучения в Государственном университете "Высшая школа экономики", позднее он работал в компаниях "IBS", "Сиско Системс", "Микротест-Тел", "Алтайэнерго", "НЭСК" и "НЭСК-электросети", связав свою профессиональную деятельность с эффективным управлением финансами.

Последние шесть лет, по информации компании, Горчев посвятил проекту Северо-Кавказского туристического кластера, сначала в должности заместителя Генерального директора по экономике и финансам, а с декабря 2014 года — на посту генерального директора компании.

"В памяти коллег Олег Сергеевич Горчев навсегда останется энергичным, искренним человеком, опытным руководителем, увлеченным своим делом — развитием туризма на Северном Кавказе, влюбленным в этот прекрасный горный край. Коллектив АО "КСК" выражает искренние и глубокие соболезнования семье, родным и близким Олега Сергеевича. Его уход — невосполнимая, тяжелая потеря для всех нас", — говорится в сообщении.

Время и место проведения церемонии прощания в КСК объявят позднее.