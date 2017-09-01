Смерть гендиректора "Курортов Северного Кавказа" не была насильственной

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Полиция не нашла признаков насильственной смерти при осмотре тела гендиректора "Курортов Северного Кавказа" Олега Горчева, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Москвы.

"При осмотре тела Горчева не было обнаружено признаков насильственной смерти", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт обнаружения тела мужчины в квартире жилого дома в 1-м Красногвардейском проезде, не уточнив его имени.

"При выезде в ходе осмотра внешних признаков насильственной смерти не обнаружено", — сказал собеседник агентства.