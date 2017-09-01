БЕСЛАН, 1 сен — РИА Новости, Маргарита Савельева. Комитет "Матери Беслана" предлагает властям создать отдел или назначить ответственного, который займется решением проблем пострадавших в результате терактов в Северной Осетии, в числе которых будут вопросы социального характера, сообщила на пресс-конференции председатель комитета Сусанна Дудиева.

"В самом правительстве не налажена работа с пострадавшими в результате теракта, нет системы, наши письма и обращения, как они должны контролироваться, до сих пор нет никакого ответственного, теряются письма, не исполняются поручения, проходят сроки, мы обо всем сказали главе региона", — сказала Дудиева.

Теракт в бесланской школе, жертвами которого стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети, произошел утром 1 сентября 2004 года. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду.