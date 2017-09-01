МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В стратегии безопасности дорожного движения в РФ до 2023 года должны быть учтены механизмы сокращения "пьяных" аварий, в частности, необходимо ужесточить наказание за повторное вождение в нетрезвом виде и пожизненно лишать таких водителей прав, считает руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев.

По его словам, ситуация с аварийностью обсуждалась 31 августа на заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, там был представлен проект стратегии безопасности дорожного движения в РФ до 2023.

"Алкогольное опьянение остается одной из главных причин аварий. Пьяный водитель причиняет угрозу не только своей жизни, но и жизням других граждан. Снижению числа таких ДТП, в первую очередь, будет способствовать ужесточение наказания за повторное вождение в нетрезвом виде, в частности, пожизненное лишение прав. Если водитель повторно садится за руль в состоянии алкогольного опьянения, это уже говорит о некоторых нарушениях его психического здоровья, и таких людей нужно лишать прав пожизненно, потому что они представляют реальную опасность для общества", — заявил РИА Новости Хамзаев.

Ранее в пресс-службе ГИБДД сообщили, что ведомство разрабатывает стратегию по безопасности дорожного движения, рассчитанную на шесть лет до 2023 года. По данным источника, знакомого с текстом документа, одним из сценариев, предусмотренных стратегией, является резкий рост ДТП в 2018 году.