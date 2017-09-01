Пучков рассказал, что министром быть чуть легче, чем спасателем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что министром быть чуть легче, чем профессиональным спасателем или пожарным.

"Быть министром чуть легче, чем спасателем", — сказал министр, общаясь с учениками общеобразовательной школы "пожарных кадетов" № 484 в Санкт-Петербурге.

Он рассказал, что главная задача министра — создать комфортные условия для реагирующих подразделений. "Необходимо, чтобы была новая техника, экипировка, оснащение, хорошие взаимоотношения в коллективе, условия для труда и отдыха и, конечно же, достойная заработная плата. Этим я, коллегия и все мои коллеги занимаемся ежедневно", — сказал Пучков.

Министр посоветовал ученику школы, задавшему вопрос, упорно учиться, чтобы добиться высоких результатов. "Дерзайте, должность министра будет вакантна, когда вы окончите школу и подрастете", — сказал министр.

Продолжая разговор, глава МЧС отметил, что главным спасателем страны быть достаточно непросто. "Министром быть очень сложно, ответственно и крайне интересно — у нас великая страна, большое количество часовых поясов, 85 субъектов, которые кардинально отличаются друг от друга. Главная цель нашей работы — это помощь человеку в беде, каждый, кто оказался в сложной жизненной ситуации должен получить квалифицированную помощь", — заявил министр.

Дети интересовались у него графиком работы, увлечениями и занимается ли он спортом. "Я всю жизнь занимаюсь баскетболом, легкой атлетикой, лыжами, гиревым спортом — это те виды, где у меня есть спортивные разряды. Сейчас я регулярно хожу в тренажерный зал и бассейн — ежедневно работаю над собой", — отметил министр.