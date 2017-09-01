Путин одобрил создание академии народных промыслов в Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился с идеей создания в Ярославской области академии народных промыслов и ремесел или ее филиала.

"Я полностью с вами согласен, в этом, безусловно, есть смысл", — сказал глава государства на встрече с общественностью ярославской области, отвечая на выступление одного из участников, который затронул вопрос о необходимости поддержки и сохранения народных промыслов.

Путин предложил подумать о форме реализации.

"Вы затронули очень чувствительную тему для страны, для народа, я без всякого лишнего пафоса об этом говорю, потому что в этом тоже наш код", — сказал президент.

Путин напомнил, что несколько лет назад он поддержал инициативу по объединению ряда учреждений, занятых в развитии народных промыслов, и созданию на их базе, по сути, высшего учебного заведения в Петербурге.

"У них сеть филиалов есть, они вполне жизнеспособны", — сказал он.