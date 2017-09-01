В Нижегородской области открыли новую школу на тысячу мест

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 сен — РИА Новости. Новое здание средней школы №1, в которой будут обучаться более 1 тысячи детей, открылось в День знаний в городе Бор, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

"Мы впервые построили такую школу, нечего скрывать. Это самая лучшая школа у нас сейчас в нашей Нижегородской области, да, я думаю, и в целом ряде других регионов… столичного уровня школа", — сказал губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, принимавший участие в церемонии открытия школы.

Школа, в которой будут обучаться 1008 детей, представляет собой трехэтажное здание с 36 классами, в том числе двумя современными кабинетами информационных технологий, мобильным компьютерным классом. Каждый предметный кабинет оснащен интерактивным оборудованием, кабинет физики имеет цифровую лабораторию, кабинеты биологии оснащены оборудованием для проведения лабораторных работ.

В школе расположены два спортивных зала и бассейн (четыре дорожки по 25 метров), актовый зал на 600 мест. Пол в фойе второго этажа представляет собой шахматную доску для игры в ростовые шахматы, на территории школы размещены спортивные площадки.

"Маленьким нижегородцам и их родителям не надо завидовать, потому что мы имеем очень серьезную программу строительства школ на ближайшие 10 лет, нужно будет построить около 100 школ. Эта программа уже пошла", — отметил Шанцев.

Он также сообщил, что в этом году еще будут введены школы в Павлово и в селе Натальино Навашинского района.

"Дальше начнем уже строить по 5-6 школ… Сейчас наша задача все грамотно спланировать, обеспечить финансовыми ресурсами, а строители работать умеют", — добавил глава региона.

По информации пресс-службы, 1 сентября в Нижегородской области за парты сели 316 970 учащихся, в том числе 36 367 первоклассников, что на 937 первоклассников больше по сравнению с 2016 годом. Все общеобразовательные организации региона были приняты межведомственными комиссиями к новому учебному году до 15 августа.