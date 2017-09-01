В ауле Каро-Паго в День знаний открылся новый образовательный комплекс

ЧЕРКЕССК, 1 сен — РИА Новости. Новая школа и детский сад открылись в пятницу, в День знаний, в ауле Кара-Паго Карачаево-Черкесии, сообщает пресс-служба главы республики.

Новая школа на 120 мест и детский сад на 40 мест объединены в один образовательный комплекс, который, по решению главы республики Рашида Темрезова, будет носить имя первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.

На торжественном открытии школы с приветственной речью выступил глава региона. Он поздравил всех жителей республики с праздниками Курбан-Байрам и Днем знаний, учащихся и педагогов — с открытием нового образовательного центра "школа плюс детский сад".

"День знаний — это не просто праздник, а начало интересного и познавательного путешествия в мир знаний и науки. Сегодня особенно волнуются первоклассники — более шести тысяч малышей из Карачаево-Черкесии сегодня первый раз сели за парты. Надеюсь, нашим маленьким гражданам будет уютно и комфортно в новых школах и детских садах, и рядом всегда будут опытные учителя и любящие родители", — цитирует пресс-служба Темрезова.

Площадь нового образовательного комплекса составляет почти 3 тысячи квадратных метров. В школе, помимо учебных кабинетов с современным учебным оборудованием, есть спортивный зал и столовая.

В старой школе аула Кара-Паго дети обучались в две смены. В новой школе обучение будет в одну смену.

Глава региона также рассказал, что в Карачаево-Черкесии с каждым годом улучшается качество образования: за последние годы в республике было построено и реконструировано 15 школ. По словам Темрезова, помимо образовательного комплекса в Кара-Паго, в скором времени в двух населенных пунктах Карачаево-Черкесии — в селе Холоднородниковское и ауле Псаучье-Дахи — завершится строительство еще двух образовательных объектов.

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