Глава КЧР Рашид Темрезов провел открытый урок в новой школе

ЧЕРКЕССК, 1 сен — РИА Новости. Открытый урок в новом образовательном комплексе в ауле Кара-Паго провел в День знаний глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов, сообщил он в своем официальном аккаунте в Instagram.

Первый урок в новом учебном году для учеников школы в ауле Кара-Паго глава региона провел на тему "Мы — граждане великой России". Темрезов вместе с учащимися девятых классов говорил об уникальности России в географическом плане, участники дискуссии вспоминали об истории и достижениях многих поколений россиян в самых разных областях.

"Очень порадовали ответы детей, их знания отечественной истории, а так же отдельных личностей, сыгравших большую роль в укреплении и развитии нашего Отечества. Считаю очень важным, что в числе самых главных событий и побед нашей Родины школьники назвали Великую Отечественную войну, рассказали о том, как они гордятся подвигами своих прадедов", — поделился впечатлениями от урока Темрезов в своем официальном аккаунте в Instagram.

Глава республики пожелал ребятам своей учебой и трудом, беречь и приумножать достижения старшего поколения, чтить память о наших героях.

Другие новости региона читайте здесь >>